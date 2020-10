Il tecnico giallorosso non svela la formazione come contro la Juventus, ma c’è aria di conferma nell’undici iniziale. Per quanto riguarda il mercato: “Sono rimasto sorpreso dalle parole dell’agente di Diawara, Borja Mayoral ottimo giocatore, ma non ne voglio parlare ora.”

Clicca qui per la conferenza stampa integrale



Firma: Iacopo Mirabella

Fonte foto: skysport.com