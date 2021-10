Victor Osimhen alla conquista di Napoli

Dall’infanzia nella periferia di Lagos fino alla Serie A, la scalata al successo del centravanti nigeriano che sta incantando la città partenopea

Più grandi le difficoltà più intensa la catarsi, si dice. Più è tortuosa la salita, più la vista dall’alto è mozzafiato. Questi aforismi sono adatti a descrivere la carriera di tanti calciatori e sportivi di successo, ma mai come in questo momento, se ci focalizziamo sul calcio italiano, si adattano a Victor Osimhen, centravanti e stella emergente del Napoli di Luciano Spalletti.

Osimhen infatti nasce a Lagos in Nigeria, il 29 dicembre del 1998 (ultimo di 7 fratelli) e cresce a Olusosun, quartiere periferico del nord dove si trova tuttora la più grande discarica della città. Proprio in quella discarica recupera in maniera fortunosa le sue prime scarpette da calcio, facendole sistemare alle sorelle più grandi. A 6 anni rimane orfano di madre ed inizia a vendere acqua ai semafori per aiutare economicamente la sua famiglia, ma non smette mai di correre dietro al pallone nel tempo libero. La prima svolta della sua carriera è l’iscrizione alla scuola calcio della Synergy Ultimate Straikers Academy, sempre nella città di Lagos, con cui resta sette anni, dal 2010 al 2017, vincendo da protagonista una coppa del mondo under 17 in Cile nel 2015. Due anni dopo questo exploit lo acquista il Wolfsburg, ma le cose per il giovane talento nigeriano vanno tutt’altro che bene: 0 gol in 15 presenze e stagione compromessa dopo essersi ammalato di malaria durante uno dei suoi viaggi in Nigeria. Nel 2018 passa allo Charleroi, serie A belga, e l’anno successivo al Lille. Le due annate in Belgio e Francia lo consacrano al grande calcio e gli permettono di catturare l’interesse di diversi top team europei. La contesa la vince il Napoli, che a luglio 2020 stacca un assegno di ben 70 milioni di euro, rendendo Osimhen il più costoso acquisto della storia della società partenopea. Di fronte ad una spesa del genere per un ragazzo appena ventunenne i dubbi e le contestazioni non sono mancate, ma in questi quindici mesi il giovane attaccante proveniente da Lagos ha progressivamente fatto aumentare il numero dei suoi estimatori, fuori e dentro Napoli, facendo calare sensibilmente invece quello dei suoi detrattori: 10 gol su 30 gare la scorsa stagione, 7 su 7 in questa. Il tutto accompagnato dalla sensazione di essere finalmente diventato un attaccante completo, rapido, cattivo, forte fisicamente, capace di segnare tanto e quando conta. E’ senza dubbio lui il trascinatore del Napoli in questa prima parte di campionato, Spalletti e la società se lo coccolano.

Ora però arriva il difficile, la parte in cui da sconosciuto passi all’essere un talento emergente da cui tutti si aspettano sempre il massimo del rendimento, in ogni circostanza. C’è molto da perdere, ma anche tanto da guadagnare e da vincere. Lo sguardo di Osimhen trasuda voglia di riscatto e di successo, il suo show nel mondo del calcio è appena cominciato.

Luca Missori

(Fonte immagine: Paolobargiggia.it)