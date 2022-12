Vicini i rinnovi di Bennacer e Kvaratskhelia

Il Napoli vuole blindare il georgiano con un aumento di stipedio. Il Milan vicino al prolungamento per il centrocampista algerino

Tempo di rinnovi in Serie A. Nella giornata di mercoledì il Milan ha incontrato l’agente di Bennacer per discutere il rinnovo di contratto dell’algerino, con riscontri positivi. Attualmente Bennacer guadagna 1,5 milioni di euro a stagione ed ha il contratto in scadenza nel 2024 ma Maldini e Massara sono ottimisti di rinnovare fino al 2027 offrendo 4 milioni annuali al ragazzo. Al momento la differenza tra offerta e richiesta è di 500 mila euro, una distanza colmabile da entrambe le parti.

Il Napoli anche vuole blindare un giocatore ritenuto fondamentale, Khvicha Kvaratskhelia. In questo caso si parla di ingaggio però, e non di prolungare il contratto di diversi anni. Attualmente Kvara ha un contratto da 1,2 milioni annui fino al 2027, con i partenopei che, anche come premio verso il giocatore, vorrebbero raddoppiargli l’ingaggio e prolungargli il contratto di un anno.

Vedremo se entrambi i giocatori rinnoveranno o se si apriranno dei casi veri e propri.

Fonte foto: calcionapoli.it

Davide Farina