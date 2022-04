Vicenza, cambio in panchina: esonerato Brocchi. Arriva Baldini

L’ex tecnico del Monza è stato sollevato dall’incarico a causa degli scarsi risultati ottenuti nelle ultime gare dalla squadra veneta. Al suo posto, chiamato l’ex Catania

Cambio in panchina in casa Vicenza. Esonerato Christian Brocchi, al suo posto arriva Francesco Baldini. Fatale l’ultima sconfitta per l’ex tecnico del Monza sul campo del Benevento per 1-0. Brocchi lascia un Vicenza terzultimo in classifica a quota a 25 punti e a pochi passi dalla zona playout. Percorso complicato quello di Brocchi nelle ultime settimane, visti i soli 4 punti in sei partite con una sola vittoria, un pareggio e quattro sconfitte. Direttamente dal Catania fallito (vedi articolo), arriva Francesco Baldini. Il tecnico ritrova una panchina di Serie B dopo quasi tre anni: l’ultima era stata quella del Trapani nel 2019.

Sandro Caramazza