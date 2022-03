Viareggio Cup al Sassuolo, Alex Transfiguration a testa alta si arrende ai rigori

La 72ma edizione del torneo va ai neroverdi dopo 120 minuti che non hanno sbloccato il match (0-0), tanta sfortuna per i nigeriani (3 pali) che non hanno messo la ciliegina sulla torta alla loro favola

La pandemia lo aveva bloccato per due anni, nel 2022 ecco il ritorno del torneo di Viareggio e le sorprese non sono davvero mancate. Riservata in questa edizione alle formazioni under 18, la rassegna ha avuto oggi pomeriggio il suo atto finale, la sfida tra il Sassuolo e i sorprendenti nigeriani dell’Alex Transfiguration. Quest’ultimi, autentica rivelazione, sono la prima squadra africana ad arrivare in finale. La formazione è stata la novità della competizione. Una squadra che ha come fine più quello sociale che quello prettamente sportivo, infatti non partecipa a nessun campionato. Una novità che doveva esserci nel 2020 vista l’iscrizione già fatta, il covid poi si è messo di traverso alle speranze di coloro che la compongono. Adesso, invece, i ragazzi della rosa, visto l’exploit di queste settimane, sono saliti alla ribalta e chissà che qualcuno di loro non venga prelevato per fare il grande salto.

A Pontedera nella finalissima, però, il sogno dei giovani calciatori africani si è infranto ai calci di rigore. Il match con il Sassuolo è vibrante, ci sono occasioni da una parte e dall’altra. Partono bene gli emiliani ma gli avversari rispondono colpo su colpo. I neroverdi di mister Cascione devono ringraziare la dea bendata perché sono ben tre i legni colti dall’Alex Transfiguration nell’arco dei 120 minuti. Sì perchè nei novanta regolamentari gli attacchi delle due squadre, nonostante le diverse occasioni, non sono riusciti a sbloccare la situazione. Ci sono voluti i tempi supplementari ma neanche l’extra time è stato sufficiente. Alla lotteria dei rigori è affidata l’ardua sentenza. Sassuolo infallibile, nigeriani che sbagliano con Ahmed, 5-3 il risultato finale per gli emiliani. La coppa viene alzata da Adrian Cannavaro, figlio di Paolo, ex proprio del Sassuolo e del Napoli.

Per il Sassuolo è il secondo successo nella Viareggio Cup. Un’altra formazione emiliana aveva vinto l’ultima edizione nel 2019. Si trattava del Bologna sempre ai rigori contro il Genoa. Il primo trionfo dei neroverdi, invece, era arrivato nel 2017 e ci erano voluti sempre i tiri dagli undici metri per battere in quell’occasione l’Empoli dopo il 2-2 finale. In cima all’albo d’oro rimangono sempre la Juventus e il Milan con 9 successi seguiti dall’Inter e dalla Fiorentina a quota 8.

Glauco Dusso