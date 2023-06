Viali nuovo allenatore dell’Ascoli, prende il posto di Breda

Tempo di lettura meno di un minuto

La società bianconera ha annunciato il nuovo tecnico che guiderà il club la prossima stagione. Si tratta dell’ex allenatore del Cosenza

Nuova avventura in Serie B per William Viali. Sarà il nuovo allenatore dell’Ascoli. Il club marchigiano, arrivato dodicesimo nell’ultimo campionato cadetto e praticamente alle soglie della zona playoff (-2 dal Venezia), cambia la guida tecnica. Via Roberto Breda e dentro proprio Viali. L’ex difensore di Lecce, Fiorentina e Treviso tra le altre nell’ultima stagione ha condotto il Cosenza alla salvezza. La squadra calabrese ha vinto la finale playout contro il Brescia. Per lo stesso Viali si tratta di un ritorno all’Ascoli. Infatti con la maglia bianconera aveva giocato per un anno nella stagione 1996-97 in Serie C.

Sandro Caramazza

Fonte foto: Tiscali sport