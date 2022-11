Viali e Soncin esordi amari: Cosenza e Venezia, c’è da lavorare

I due tecnici appena insediati sulle due panchine falliscono la prima partita perdendo rispettivamente con Pisa e Como

Se il buongiorno si vede dal mattino ci sarà da pedalare. Il Cosenza perde ancora, questa volta in quel di Pisa per 3-1. Lo fa con il volto nuovo in panchina. Dopo l’esonero di Davide Dionigi i calabresi si sono affidati a William Viali, nome tra l’altro a sorpresa che non era presente nella prima lista di candidati. Lui avrà il duro compito di provare a salvare i rossoblu. In Toscana non c’è stata storia ma bisogna dare tempo al nuovo mister di lavorare. In laguna, invece, continua la striscia negativa del Venezia che dopo aver visto crollare il progetto Javorcic si è affidata ad Andrea Soncin che già in passato aveva ricoperto il ruolo di allenatore della prima squadra. Ieri, però, è arrivata l’ennesima sconfitta, questa volta a Como. Una squadra che ha bisogno di una scossa. Sulla carta i nomi per fare bene ci sarebbero. Vedremo se nelle prossime giornate il cambio di guida tecnica potrà dare i frutti sperati. A Cosenza e Venezia ne avrebbero assoluto bisogno.

Glauco Dusso