Vertice Inter, sul tavolo le mosse di mercato

La società nerazzurra vuole sfruttare la sosta per decidere alcune operazioni visti infortuni e impegni futuri, al rientro ci saranno dieci giorni di fuoco (Milan, Roma in Coppa Italia, Napoli e Liverpool) e bisognerà essere preparati

L’Inter è stanca e quindi la pausa arriva a puntino. Non solo, Simone Inzaghi necessita anche di ossigeno dal calciomercato, ecco perché in questi giorni è previsto un vertice con la società per decidere il da farsi. L’infortunio di Correa ha complicato i piani nel reparto offensivo e quindi con tutta probabilità sarà lì che si andrà ad operare. Il nome più gettonato è quello di Felipe Caicedo, fedelissimo del tecnico sin dai tempi della Lazio e che sta trovando poco spazio al Genoa. Il tempo di capire le intenzioni del nuovo allenatore rossoblu e si saprà il destino dell’ecuadoregno. In alternativa possibile il rientro di Salcedo dallo Spezia dove è in prestito. Thiago Motta non sembra vederlo molto e quindi il ragazzo non disdegnerebbe un cambio ambientale. La giovane punta potrebbe anche essere utilizzata per invogliare lo stesso Genoa a lasciar partire Caicedo. Da decidere poi il destino di Stefano Sensi. Il centrocampista, bloccato dopo la gara di Coppa Italia, non ha disfatto la valigia, la Sampdoria attende sviluppi. Infine la questione Kolarov. Il serbo pare aver deciso di chiudere la sua carriera nell’immediato, molto probabile la rescissione consensuale del suo contratto con i nerazzurri.

Glauco Dusso