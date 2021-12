Verso Salernitana-Juventus e Verona-Cagliari

I bianconeri sono a caccia del riscatto dopo il brutto KO contro l’Atalanta. Mazzarri all’ultima spiaggia o quasi contro Tudor

Grande serata all’Arechi di Salerno con la Juventus che sfiderà i padroni di casa della Salernitana. La squadra di Allegri continua a faticare e dopo l’ultimo KO rimediato tre giorni fa contro l’Atalanta è obbligata a vincere per non allontanarsi ancor di più dal quarto posto. I bianconeri sfideranno una Salernitana ultima in classifica, in concomitanza con il Cagliari, a quota otto punti e che non vince in campionato da più di un mese (26 ottobre, a Venezia). In vista del match di questa sera, Allegri punterà sulla coppia Dybala-Kean, con l’attaccante della Nazionale pronto a prendere il posto di Morata. Al posto dell’infortunato Chiesa, che ritornerà nel 2022 per una lesione al bicipite della coscia sinistra, dovrebbe esserci Federico Bernardeschi. Per quanto riguarda l’undici di Colantuono, non sarà della partita Franck Ribery. Dunque, in avanti si va verso il tandem formato da Djuric e Bonazzoli.

Ultima spiaggia o quasi per Walter Mazzarri, sempre più ultimo con il suo Cagliari. I sardi non vincono una partita da ben sei turni (ultimo successo, Cagliari-Sampdoria 3-1) e questa sera ne avranno una molto complicata contro il sorprendente Verona di Igor Tudor. Gli scaligeri, dopo cinque risultati utili consecutivi, sono capitolati sabato scorso in casa della Sampdoria. In vista del match Verona-Cagliari, Tudor dovrebbe confermare il duo Barak-Caprari dietro il Cholito Simeone. Nel sardi, verso la riconferma Bellanova a destra, mentre Pavoletti scalpita in avanti per fare da partner a Joao Pedro.

Sandro Caramazza