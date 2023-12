Verso Napoli-Inter: Lindstrom in gruppo

Tempo di lettura meno di un minuto

Mazzarri recupera l’esterno danese mentre non avrà a disposizione i due terzini sinistri

Dopo la sconfitta contro il Real Madrid, il Napoli è tornato in campo oggi per preparare la sfida all’Inter di domenica sera. Mazzarri ritrova Lindstrom che ha svolto tutta la sessione insieme al resto della squadra e torna dunque a disposizione del mister toscano. Problema invece in difesa per i partenopei dato che Olivera ha svolto solo delle terapie mentre Mario Rui ha svolto un allenamento personalizzato in palestra e sul campo.

Fonte foto: areanapoli.it

Davide Farina