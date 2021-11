Verso Italia-Svizzera, novità a centrocampo

Si avvicina la gara tra gli azzurri e la Nazionale elvetica. Qualche novità con un occhio alle condizioni di alcuni giocatori

Italia-Svizzera è insieme alla finalissima di Wembley la partita più importante del 2021 azzurro. Vietato sbagliare poiché se non agguantare il campionato del Mondo una prima volta è stata una tragedia sportiva, farlo una seconda volta significherebbe tracollo definitivo. In vista della gara dell’Olimpico, Roberto Mancini deve fare i conti con qualche allarme fisico. Sono in fase di recupero e monitoraggio gli interisti Nicolò Barella e Alessandro Bastoni, mentre out e rispediti alla base giallorossa Lorenzo Pellegrini e Nicolò Zaniolo. Intanto, è arrivato a Coverciano l’ottantaduesimo volto nuovo dell’era Mancio: Danilo Cataldi. Meritata la convocazione per il laziale dopo le ottime recenti uscite stagionali. Tra le novità, riecco anche Matteo Pessina recuperato dopo lo stop con la maglia dell’Atalanta.

Sandro Caramazza