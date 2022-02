Verso Inter-Milan: stadio già esaurito, dubbio Ibrahimovic

Sabato ci sarà uno dei match più caldi della stagione che dirà tanto anche sulle ambizioni dei due club

Inter e Milan stanno preparando in questi giorni una delle stracittadine più pesanti degli ultimi anni, con i nerazzurri primi in classifica ed i rossoneri che li inseguono con quattro punti di ritardo ed avendo anche giocato una partita in più. L’Inter se dovesse vincere metterebbe già una seria ipoteca sul campionato, mentre il Milan punta a riaprirlo. Nei nerazzurri i dubbi principali riguardano l’attacco con Dzeko sicuro del posto da titolare e uno tra Lautaro e Sanchez al suo fianco. Nel Milan invece tiene banco la questione Ibrahimovic con l’infortunio al tendine non ancora smaltito che lo pone in serio dubbio per la sfida. Intanto le due tifoserie hanno risposto presente: con la capienza al 50% il Meazza è già esaurito con un incasso totale che si aggira sui 3 milioni di euro.

Fonte foto: internews24.com

Alessandro Fornetti