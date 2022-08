Verona, vicino lo svincolato Malcuit

Gli scaligeri sono pronti a chiudere per il terzino ex Napoli

Il Verona dopo tante cessioni, ultima in ordine quella di Barak alla Fiorentina, è pronto a regalarsi un buon rinforzo sulla fascia destra. Kevin Malcuit, ex terzino del Napoli ora svincolato, è infatti molto vicino e potrebbe rappresentare un’ottima alternativa a Faraoni come esterno alto a destra nello scacchiere di Cioffi. Il giocatore nelle ultime stagioni ha avuto poca fortuna tra infortuni e scelte dei propri allenatori, ha collezionato infatti solo 26 presenze in 3 anni tra il Napoli ed il prestito alla Fiorentina. Ora ancora l’Italia nel suo destino per provare a rilanciarsi.

Fonte foto: 90min

Alessandro Fornetti