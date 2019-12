Verona-Torino, da 0-3 a 3-3: pazza rimonta dell’Hellas

Suicidio dei granata che, avanti di tre gol al 69′ grazie alla doppietta di Ansaldi e la rete di Berenguer, si fanno rimontare dai veneti. A segno Pazzini su rigore, Verre e Stepinski, tutti e tre fatti entrare da Juric a gara in corso

VERONA – Gol e spettacolo al Bentegodi nel lunch match tra Verona e Torino. Quella che sembrava una facile vittoria per i granata, avanti di 3 gol al 69′ grazie alla doppietta di Ansaldi e alla rete di Berenguer, si è trasformato in un clamoroso harakiri, con l’Hellas capace di riacciuffare gli ospiti grazie alle reti dei 3 subentrati dalla panchina (Pazzini su rigore, Verre e Stepinski). Un punto dunque che è una mezza impresa per i veneti, bicchiere decisamente mezzo vuoto per il Toro.

Juric ritrova in difesa Kumbulla, Mazzarri recupera Belotti che però parte dalla panchina con Zaza titolare. Parte meglio il Torino che al 22′ trova il gol con Berenguer, ma annullato dal Var perché la palla servitagli da Rincon era uscita dal campo. Ma è il preludio al vantaggio, quello vero, di Aansaldi che al 36′ buca Silvestri (non incolpevole) sul proprio palo. Nella ripresa (dentro subito Verre e Stepinski per Zaccagni e Di Carmine) vibrante reazione dei ragazzi di Juric che però, nel loro momento migliore, subiscono lo 0-2 da Berenguer, autore di una straordinaria serpentina in area. E’ una mazzata per l’Hellas che, all’ora di gioco, dagli sviluppi di un calcio d’angolo subisce ancora una volta il mancino caldissimo di Ansaldi che calcia di controbalzo e sorprende Silvestri, segnando il suo terzo gol nelle ultime due partite che vale il pesante 0-3.

Partita finita? Macché. Juric si gioca il tutto per tutto inserendo Pazzini ed è proprio lui che al 69′ dal dischetto riapre tutto dopo il penalty assegnato dall’arbitro La Penna per un gomito largo di Bremer. Spinto dal pubblico, il Verona ci crede e al 76 ancora Pazzini gira al volo su un cross di Lazovic, palla sul palo ma sulla ribattuta Verre è il più lesto di tutti a insaccare. Passa un minuto e Stepinski ha la clamorosa chance del 3-3 rubando palla a N’Koulou, ma l’ex Chievo sciupa calciando sull’esterno della rete. All’84’ però, ben servito da Faraoni, stavolta Stepinski fulmina all’angolino Sirigu per il clamoroso 3-3. Mazzarri è una furia. Juric può essere etichettato come mago perché i tre marcatori sono proprio i giocatori che ha fatto entrare dalla panchina. Nel finale, con 5 minuti di recupero, le due squadre tentano il colpaccio ma devono accontentarsi del pareggio che sa di vittoria per i veneti e di enorme beffa per i granata.

