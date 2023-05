Verona, Spezia e Lecce, una è di troppo

Le tre compagini sono distanziate da soli tre punti ma una dovrà seguire Sampdoria e Cremonese in Serie B

La lotta salvezza si fa sempre più serrata quando mancano ormai solamente due giornate dal termine del campionato. Tre squadre cercano l’ultimo scatto per evitare una retrocessione che sarebbe dolorosa, proprio perché ognuna ha avuto diverse chances per staccarsi dalle altre nelle scorse settimane.

Il Verona è quella che rischia di più; 30 punti e terzultimo posto in classifica, a meno uno dallo Spezia e meno tre dal Lecce. Gli ultimi ko contro Torino e Atalanta hanno reso meno impattante il comunque fondamentale successo contro il Lecce che per una giornata aveva permesso ai veneti di tirarsi fuori dalla zona rossa. Il calendario dei gialloblu dice Empoli e Milan, dunque un successo contro i toscani già salvi potrebbe rappresentare quasi un obbligo visto che il Milan resta un avversario superiore e potrebbe ancora aver bisogno di punti per la matematica qualificazione in Champions League.

Lo Spezia a 31 punti mantiene invece un punto importante di distanza proprio sul Verona, ottenuto in casa del Lecce, in quello che è stato uno scontro salvezza dove ha vinto la paura di perdere ed entrambe si sono accontentate del pareggio. I liguri affronteranno Torino e Roma nelle ultime due partite, dunque certamente due avversari impegnativi; avranno bisogno del miglior Nzola per ritrovare quei gol che proprio in assenza del bomber sono mancati e che hanno impedito alla squadra di disputare un campionato più tranquillo.

Infine il Lecce a 33 punti, una compagine elogiata a lungo per il suo calcio e per i risultati ottenuti nella prima parte di stagione. Qualcosa poi si è rotto e la squadra che giocava con entusiasmo e libera da pressioni si è ritrovata ad aver paura ed a collezionare tanti risultati negativi in serie. Le ultime due con Monza e Bologna sono sì contro squadre già salve ma anche con le due rivelazioni più importanti di questa stagione, guidate da Palladino e Tiago Motta che si stanno contenendo l’ottavo posto in classifica. I tre punti di margine sono un buon bottino ma i salentini dovranno necessariamente muovere la classifica per non avere brutte sorprese dopo una stagione vissuta sempre fuori dalla zona calda.

Fonte foto: fanpage.it

Alessandro Fornetti