Verona-Spal 3 a 0, una passeggiata per gli uomini di Juric

Gli scaligeri hanno vita facile contro gli emiliani, Di Carmine mattatore della serata

Il Verona per confermarsi come la più bella sorpresa di questo campionato, la Spal per onorare la penultima partita della stagione nella massima serie. Il Bentegodi sarà teatro della sfida fra gli scaligeri ed i ferraresi.

Il terminale offensivo del Verona sarà Di Carmine e non Pazzini, come si pensava alla vigilia. A supporto del classe ’88 toscano Juric schiera Borini ed Eysseric. Di Biagio risponde con Tunjov e Strefezza al servizio di Petagna.

Formazioni ufficiali:

HELLAS VERONA (3-4-2-1): Radunovic; Faraoni, Gunter, Veloso; Lazovic, Amrabat, Pessina, Dimarco; Borini, Eysseric; Di Carmine.

Allenatore: Ivan Juric.

SPAL (4-3-3): Letica; Tomovic, Salamon, Bonifazi, Fares; Dabo, Valdifiori, Valoti; Strefezza, Petagna, Tunjov.

Allenatore: Luigi Di Biagio.

Il film della partita – Partenza supersonica del Verona che al 7′ è già in vantaggio grazie al colpo di testa di Di Carmine su cross di Lazovic, Letica non impeccabile nel proprio intervento. Passano appena 4 minuti e il centravanti toscano insacca la sua personale doppietta. Azione molto simile alla precedente: cross basso di Dimarco e tap-in facile facile dell’attaccante del Verona. Juric può festeggiare il 2 a 0. La reazione della Spal è affidata all’orgoglio di Petagna che ci prova su punizione, ma Radunovic neutralizza senza particolari patemi. La prima frazione è stata senza storia, i calciatori di Di Biagio sembrano non riuscire a trovare motivazioni di nessun tipo.

Il secondo tempo si apre con l’impietoso 3 a 0 del Verona, stavolta a timbrare il cartellino è Davide Faraoni che di testa insacca alle spalle di Letica sul cross arrivato direttamente da corner. Timida reazione della Spal al 60′ con Strefezza che conclude dal limite dell’area sfiorando il palo destro. Non succede più nulla di rilevante, il Verona vince un incontro a senso unico fin dai primi minuti.

I gialloblù tornano alla vittoria dopo 7 match senza i tre punti, con un po’ di continuità in più i veneti avrebbero potuto lottare per il quinto posto. La Spal ha mollato da settimane, il solo Petagna non può certo fare miracoli.

Marco Fabio Ceccatelli