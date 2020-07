Verona: si riparte da zero, ma con la certezza Juric

Il tecnico croato ha sciolto le riserve, decidendo di restare in Veneto. Come da lui stesso ammesso, però, la squadra sarà smantellata

Dopo una stagione da assoluta protagonista, l’Hellas Verona pensa a programmare al meglio il campionato 2020/2021. Fare meglio di quest’anno, in cui quasi tutti davano i veneti per spacciati in partenza, sarà oggettivamente difficile. Ne è consapevole Ivan Juric che, infatti, si era preso qualche giorno di riflessione prima di sciogliere le riserve, firmando il rinnovo fino al 2023.

Nei giorni scorsi lo stesso Juric, che aveva offerte da Torino e Fiorentina, prima ha ci ha scherzato su (”rinnovo? mi hanno beccato dopo aver preso l’amaro…”), poi, dopo la sconfitta di domenica contro la Lazio, ha parlato con estrema sincerità del futuro: ”Ripartiamo da zero, resteranno 5 o 6 giocatori”. In effetti tra i pezzi pregiati già venduti (Rrahmani al Napoli e Amrabat alla Fiorentina) o quasi (Kumbulla conteso da Lazio e Inter) e giocatori a fine prestito (Salcedo, Borini, Gunter e Pessina, solo per citarne alcuni), nella rosa gialloblu resta poco. ”Dovremo comprare 15 giocatori – ha detto ancora l’ex tecnico del Genoa -, per noi il denaro è un ostacolo, ma spero di costruire qualcosa di stabile qui che ci garantisca di restare in A per tanti campionati, non come successo negli ultimi 10 anni”. In realtà alcuni punti fermi sono ancora sotto contratto, come Faraoni, Silvestri, Lazovic, Miguel Veloso, Zaccagni e Di Carmine (e non è poco). Abituato a lottare da quando era calciatore, di certo uno come Juric comunque non si tirerà indietro. La palla ora passa alla società…

Francesco Carci