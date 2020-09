Verona-Roma 0-0, i giallorossi spuntati durano un tempo. Analisi e pagelle

Esordio agrodolce per la squadra di Fonseca, i capitolini impattano sul muro scaligero

Il campionato di Serie A è stato inaugurato questo pomeriggio dalla sfida del Franchi fra Fiorentina e Torino. La Viola l’ha spuntata grazie ad una rete di Castrovilli al 78′. In prima serata il Bentegodi ospita il secondo ed ultimo incontro di giornata che vede di fronte il Verona di Juric e la Roma di Fonseca, entrambe con parecchie novità di formazione e di rosa rispetto all’anno passato.

Juric presenta molte novità nella propria formazione rispetto allo scorso anno. Il reparto avanzato sarà affidato a Tupta e Di Carmine, con Danzi che detterà l’ultimo passaggio poco dietro. Esordio dal primo minuto per l’ex Atalanta Tameze.

Nonostante le dichiarazioni della vigilia Paulo Fonseca decide di rinunciare a Dzeko dal primo minuto, il centravanti bosniaco è ad un passo dalla Juventus. Al suo posto gioca Mkhitaryan come falso nueve, supportato da Pellegrini e Pedro. Il grande ex Kumbulla siede in panchina, è Cristante a completare il terzetto difensivo giallorosso insieme a Mancini e Ibanez. Mirante vince il ballottaggio con Pau Lopez.

Formazioni ufficiali:

HELLAS VERONA (3-4-1-2): Silvestri; Cetin, Gunter, Empereur; Faraoni, Tamèze, Veloso, Dimarco; Danzi; Tupta, Di Carmine.



All. Juric.

ROMA (3-4-2-1): Mirante; Mancini, Cristante, Ibanez; Karsdorp, Diawara, Veretout, Spinazzola; Pellegrini, Pedro; Mkhitaryan.

All. Fonseca

Il film della partita – Il signor Daniele Chiffi dirige la prima della stagione per il Verona, padrone di casa e per la nuova Roma di Friedkin. Sarà fondamentale per entrambe le compagini iniziare col piede giusto, molto spesso i punti persi nelle prime giornate si sono poi rivelati fondamentali per il raggiungimento o meno degli obiettivi finali. Passiamo ora alla cronaca del match. Capitolini subito più incisivi degli scaligeri, Pedro si dimostra subito un acquisto azzeccato scatenando il panico nella retroguardia gialloblù. L’ex Chelsea manca di poco il bersaglio grosso al 34′ spedendo il pallone fuori alla sinistra di un ottimo Silvestri, che si disimpegna benissimo al 39′ su un siluro di Mkhitaryan. Non ce ne voglia il Verona, ma le cessioni contemporanee di Kumbulla alla Roma e di Rrahmani al Napoli, sembrano aver tolto sicurezza al reparto dei veneti, il vero punto di forza della scorsa stagione. Si gioca praticamente ad una sola porta, ma sul finale di primo tempo l’ex laziale Davide Faraoni rischia di combinare un bello scherzetto ai giallorossi, ma il suo tiro non impeccabile fa fare bella figura a Mirante che devia la palla sulla traversa. Prima frazione di gioco che ha visto una Roma nettamente superiore ai punti, è mancato soltanto il guizzo finale.

Nella ripresa il Verona entra in campo con un piglio diverso. Una grande azione personale del solito Faraoni meriterebbe migliore sorte, ma l’esterno degli estensi si defila troppo e non riesce ad inquadrare la porta con il suo tiro. I capitolini sembrano in preda ad alcune difficoltà fisiche che condizionano la costruzione del gioco da parte dei giallorossi. Anche l’ottimo Mkhitaryan del primo tempo si fa spesso anticipare dal diretto avversario. Altro brivido per gli uomini di Fonseca al 66′, quando un errore marchiano di Ibanez permette a Tameze di mettere in area un ghiotto pallone per Di Carmine, che si divora un’occasione colossale. La Roma si sveglia al 73′ con una fiammata di Lorenzo Pellegrini che dal limite dell’area indirizza la propria conclusione nell’angolino, ma Silvestri si dimostra ancora una volta un ottimo portiere neutralizzando il pericolo. Solo un episodio sembrerebbe poter sbloccare la gara, all’82’ la traversa improvvisa di Dimarco fa gridare al gol, ma i giallorossi si salvano. Dicevamo degli episodi, al 41’è di nuovo la traversa a strozzare in gola l’esultanza di Spinazzola che si cimenta in una spettacolare conclusione da fuori area. Bellissimo il gesto tecnico, ma non porta al vantaggio giallorosso. Partita viva sul finale, ma non basta per schiodare il punteggio dallo 0 a 0.

Qualche indicazione positiva per Fonseca, un Pellegrini e un Mkhitaryan assolutamente ispirati, ma senza un vero centravanti non è semplice fare gol. Buono anche l’esordio di Pedro, da rivedere la condizione fisica della squadra. La seconda giornata sarà già big match con la Juventus. Il Verona è cresciuto lentamente come un diesel, qualche sbavatura in difesa, ma i valori dei nuovi innesti sembrano importanti. Tameze è già un leader. I gialloblù la prossima giornata se la vedranno con l’Udinese.

Le pagelle dei giallorossi:

Mirante: 7 vince il ballotaggio con Pau Lopez, dona alla difesa giallorossa una tranquillità maggiore rispetto all’estremo difensore spagnolo. Due ottimi interventi salva partita per lui.

Mancini: 6 il migliore della retroguardia giallorossa, il ct della Nazionale potrà contare sul suo apporto nel prossimo europeo.

Cristante: 5,5 non è il ruolo che predilige quello di difensore centrale, fatica per via della condizione fisica deficitaria.

Ibanez: 5 si nota che è ancora acerbo, una sua disattenzione nel primo tempo potrebbe costare caro ai giallorossi. Urge l’inserimento di Kumbulla al più presto.

Karsdorp: 6 il terzino olandese dato per sicuro partente sul mercato svolge il suo compito senza particolari sbavature. Dal 73′ Santon:

Diawara: 6,5 le voci di mercato che lo vorrebbero vicinissimo all’Arsenal non sembrano scalfire la concentrazione del centrocampista guineano, fra i più positivi. Dall’89’ Villar: s.v.

Veretout: 6 dovrebbe essere lui il faro del centrocampo giallorosso, non sale mai in cattedra, tuttavia non commette neppure errori grossolani.

Spinazzola: 7 a tratti è sembrato di vedere il giocatore inarrestabile ammirato in quel famigerato match con l’Atletico Madrid, quando vestiva i panni della Juventus. Una garanzia a livello di prestazione, se fosse sempre così continuo…

Pellegrini: 6,5 questa volta non basta il suo genio per vincere la partita, con l’assenza di Zaniolo dovrà essere lui a far brillare gli occhi ai tifosi giallorossi. Dal 79′ Kluivert: s.v.

Pedro: 6,5 ottimo esordio per l’ex Chelsea, siamo sicuri che giocherà tantissime partite da titolare.

Mkhitaryan: 6,5 primo tempo quasi perfetto, cala nel secondo come tutta la squadra, ma la sua classe non è acqua.

Fonseca: 5,5 disattende le dichiarazioni della vigilia per quanto riguarda la formazione iniziale. Con Dzeko in campo magari sarebbe andata diversamente.

Le parole del tecnico giallorosso ai microfoni di DAZN: “Sono state settimane complicate per noi. Il nostro primo tempo è stato ottimo, abbiamo creato tantissime occasioni, ma per vincere serve segnare. Non so se con Dzeko in campo sarebbe andata diversamente, ho fatto questa scelta per preservarlo. Ci serve un altro attaccante, la società sta lavorando per questo obiettivo”.

FOTO: Giallorossi.net

Marco Fabio Ceccatelli