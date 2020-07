Verona-Parma 3-2, l’Hellas si avvicina all’Europa League

Fondamentale successo dei veneti nello scontro diretto del Bentegodi: illusorio vantaggio di Kulusevski per i ducali, rimonta di Di Carmine su rigore e Zaccagni, nuovo pari di Gagliolo e gol decisivo di Pessina

VERONA – Gol e spettacolo al Bentegodi tra Verona e Parma. Fondamentale successo per 3-2 dell’Hellas in chiave Europa: con questi 3 punti i ragazzi di Juric approfittano infatti del passo falso del Milan in casa della Spal per avvicinarsi al settimo posto dei rossoneri, ora distante un solo punto. E per chi aveva ancora dei dubbi, la salvezza dei veneti ora è realtà.

Juric è squalificato, a guidare il Verona c’è il vice, Matteo Paro. Nei veneti assente, sempre per squalifica, anche Kumbulla, mentre D’Aversa lascia a riposo Gervinho dando fiducia a Caprari. La partita viene sbloccata al 14′ dall’ennesima perla stagionale di Kulusevski che, con il suo sinistro magico, punisce Silvestri. Gli ospiti gestiscono bene il vantaggio fino a poco prima dell’intervallo, quando Bruno Alves atterra ingenuamente Di Carmine, che dal dischetto batte lo specialista Sepe (penalty ripetuto per rincorsa irregolare). Le notizie del doppio svantaggio del Milan a Ferrara alza la posta in palio e così nella ripresa le due squadre si danno ancora più battaglia: passano pochi secondi e Zaccagni, con un destro dal limite, porta in vantaggio l’Hellas. Al 64′ però nuova parità firmata da Gagliolo, abile a respingere in rete dopo una parata di Silvestri sul solito Kulusevski. Quando la stanchezza aumenta e il 2-2 non sembra cambiare più, ecco il definitivo e preziosissimo 3-2 firmato Pessina, che sfrutta un assist al bacio di Verre per abbattere la porta emiliana con un potente mancino. Pochi minuti dopo lo stesso Pessina rimedia un’ammonizione che gli farà saltare la trasferta di Brescia. Il suo gol però resta di vitale importanza nella rincorsa del Verona all’Europa League, che adesso dista un solo punto (Milan settimo a 43 punti contro i 42 dei gialloblu). Comunque vada sarà un successo. Per D’Aversa il rammarico di non aver chiuso in vantaggio il primo tempo, probabilmente sarebbe stata tutta un’altra storia. Il tecnico ducale può vantare uno dei tridenti offensivi più in forma del campionato, al tempo stesso però stanno aumentando gli errori difensivi e Sepe non può sempre fare i miracoli sui rigori. La zona Europa è comunque sempre a portata di mano.

Fonti foto: fantacalcio.it, larena.it

Francesco Carci