Verona, ottimismo sul futuro di Juric: ”Vorrei restare”

Il tecnico croato vicino al rinnovo nonostante i corteggiamenti di Fiorentina e Torino: ”Siamo vicini”. Idee chiare in caso di addio: ”Preferisco l’estero”

Arrivato con grande scetticismo, Ivan Juric è la più grande rivelazione tra gli allenatori del campionato. Per la sua parentesi negativa al Genoa e per una squadra composta pressoché da sconosciuti, a inizio stagione nessuno avrebbe scommesso sull’Hellas e invece adesso sia il tecnico croato che tanti giocatori si ritrovano con numerose offerte.

Dopo il 2-2 contro l’Inter lo stesso Juric ha chiarito quali siano le sue intenzioni: ”Futuro? Il Verona mi ha dato tanto, vorrei ricambiare e restare qui. Con la società abbiamo parlato, vedremo cosa succederà, ma posso dire che siamo vicini su tante cose”. Lo strepitoso campionato dei veneti non è passato inosservato a società che invece hanno avuto enormi difficoltà. E’ il caso di Fiorentina e Torino, dove Iachini e Longo hanno possibilità minime di restare. Commisso e Cairo si sono interessati all’ex vice di Gasperini che, tuttavia, dal canto suo ha le idee chiare in caso di addio all’Hellas: ”Preferisco un’esperienza all’estero che restare in Italia”.

Juric non è l’unica sorpresa del Verona. Ci sono giocatori che stanno disputando un campionato ad altissimo livello. Uno di questi è Sofyan Amrabat, 23enne centrocampista marocchino, diventato punto fermo del centrocampo gialloblu. L’allenatore croato ha speso parole al miele per il futuro giocatore della Fiorentina (che a gennaio ha anticipato la concorrenza): “E’ la più grande sorpresa della mia vita, ha un’intelligenza incredibile ed ha ancora margini di miglioramento. Inizialmente pensavamo avesse solo forza fisica, invece è un giocatore completo”.

Fonti foto: fiorentinanews.com, corriere.it

Francesco Carci