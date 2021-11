Verona on fire, l’effetto Tudor spaventa la Serie A

L’avvento del tecnico croato ha cambiato totalmente volto agli scaligeri, i quali viaggiano a dei ritmi altissimi. Impressionante l’ascesa del Cholito Simeone

Dicasi effetto, la conseguenza di un determinato fatto o di una situazione definita. In poche parole, Igor Tudor. Il cambio di panchina tra Di Francesco e l’ex secondo di Pirlo ha scaturito in quel di Verona un effetto tanto travolgente quanto spettacolare. Dai zero punti delle prime tre giornate si è passati ai ben 15 delle successive otto e dall’ultimo posto in graduatoria all’ottavo attuale. Un ruolino di marcia straordinario degli scaligeri confermato da altri due numeri altrettanto esaltanti: 21 gol da settembre ad oggi (dietro solo al Bayern Monaco a quota 25) e otto marcature segnate nel primo quarto d’ora di partita (primato in Serie A).

METAMORFOSI SCALIGERA

Il fattore che maggiormente stupisce di questa metamorfosi del Verona è sicuramente la velocità. Solitamente, prima che una squadra assopisca un avvicendamento in panchina occorre necessariamente del tempo affinché i giocatori possano adattarsi alle nuove direttive tecniche. Step che in quel di Verona non si è assolutamente visto con il cambio di mentalità e di gioco che ha avuto praticamente un effetto immediato. Sin dalla prima partita contro la Roma (vittoria per 3-2), i ragazzi di Tudor hanno cambiato il proprio ritmo riuscendo a ritrovare quel vecchio smalto di Juriciana memoria che si era smarrito durante la breve esperienza targata DiFra.

I numeri, infatti, sono assolutamente dalla parte di Tudor. Se durante le prime tre giornate, il Verona aveva ottenuto zero punti contro Sassuolo, Inter e Bologna segnando tre reti e subendone sette; dalla quarta in avanti, il cammino è stato di quattro vittorie (Roma, Spezia, Lazio e Juventus), tre pareggi (Salernitana, Genoa e Udinese) e una sola sconfitta (Milan). Statistiche ancor più esaltanti dai 21 gol segnati contro i 13 subiti.

CHOLITO IMPLACABILE

Se c’è un giocatore che più degli altri ha giovato del cambio in panchina tra Di Francesco e Tudor, quello è sicuramente il Cholito Simeone. L’attaccante argentino è in un momento di forma pazzesco con ben otto reti realizzate in 10 partite, sei nelle ultime tre contro Lazio (poker) e Juventus (doppietta). Il gioco di Tudor esalta le qualità del figlio d’arte con la coppia di trequartisti Caprari-Barak brava sia in fase di assistenza offensiva che di ripiegamento con lo stesso Simeone esente da compiti difensivi e chiamato soltanto a far emergere il suo killer instinct dalle parti del numero uno avversario. Dopo aver purgato Lazio e Juventus, il Cholito ha nel mirino un’altra preda niente male come la capolista Napoli.

Sandro Caramazza