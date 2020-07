Verona-Lazio 1-5, Immobile punta Scarpa d’oro e record di Higuain – Analisi e pagelle

Vantaggio illusorio dell’Hellas con il rigore di Amrabat, poi il pokerissimo biancoceleste con la tripletta del proprio attaccante (ora a 34 reti in campionato, -2 dal record del Pipita), Milinkovic-Savic e Correa. Simone Inzaghi soddisfatto: ”Meritiamo più del 4° posto”

VERONA – Lazio al show al Bentegodi. I biancocelesti superano 5-1 l’Hellas, che era andato in vantaggio grazie al rigore di Amrabat prima del pokerissimo dei ragazzi di Simone Inzaghi con la tripletta di Immobile, Milinkovic-Savic e Correa. Per il numero 17 capitolino sono 34 reti in campionato, ne mancano due per eguagliare il record i 36 di Higuain.

Il Verona non ha più nulla da chiedere al campionato, mentre la Lazio con un successo potrebbe agganciare l’Atalanta ed evitare quel quarto posto che, in caso di vittoria della Champions League da parte del Napoli e di Europa League della Roma, non garantirebbe più l’accesso alla vecchia Coppa dei Campioni. I ritmi sono bassi per tutto il primo tempo fino al 39′ quando Luiz Felipe sfiora il piede di Zaccagni che cade in area: dal replay sembrerebbe un auto-sgambetto, in realtà il rigore può starci. Dagli 11 metri si presenta a sorpresa Amrabat che spiazza Strakosha. Lo svantaggio tuttavia scuote la Lazio che, proprio all’ultimo minuto di recupero del primo tempo, trova il pareggio sempre su rigore dopo un fallo di Lazovic su Immobile. Lo stesso numero 17 non sbaglia dal dischetto.

La ripresa inizia con un clamoroso palo di Lazovic, poi dilaga la Lazio. Al 56′ una punizione di Milinkovic-Savic trova la deviazione vincente di Pessina, niente da fare per Radunovic. Passano 6′ e il portiere dell’Hellas, scelto al posto di Silvestri, è ancora sfortunato perché il tiro di Correa trova l’involontario tocco decisivo di Gunter. Sul punteggio ormai in tasca, ecco l’Immobile show. Il centravanti biancoceleste prima cala il poker con un secco tiro all’84’, poi nel recupero realizza il terzo rigore della serata dopo un fallo subito lui stesso da Radunovic. Sul dischetto si era inizialmente presentato Luis Alberto, ma considerando i record in ballo, alla fine non poteva non tirarlo Immobile. Questa tripletta proietta l’ex attaccante del Torino a 34 gol in campionato, a meno 2 dalle 36 di Higuain. Ci sono ancora 180 minuti per superarlo. E sul discorso Scarpa d’Oro, l’attaccante capitolino raggiunge Lewandowski. Sfida infinita all’ultimo gol.

Commento

Sembra essere tornata la vecchia Lazio pre-lockdown: rapida, cinica e spettacolare. Le partite di fine stagione vanno prese con le molle, però gare come queste fanno aumentare i rimpianti per Simone Inzaghi. Poco da dire sul Verona di Juric che, nonostante il risultato pesante, ormai non ha nulla da chiedere a un campionato che lo ha visto comunque grandissimo protagonista.

Inzaghi: ”Meritiamo più del 4° posto”

”Per noi era importante la vittoria di questa sera, non vogliamo arrivare al quarto posto, la squadra non lo merita per quel che ha fatto. Si è vista la Lazio che conoscevamo prima, con i cambi in panchina e la rosa adeguata per fare queste gare”. Questo il commento, con un pizzico di rimpianto, di Simone Inzaghi dopo il pokerissimo al Verona.

Pagelle Lazio

Strakosha 7: non può nulla sul rigore di Amrabat, ma si supera con una grande parata su Salcedo.

Patric 6: nessuna sbavatura in difesa (Vavro 6: entra a risultato già definito)

Luiz Felipe 5,5: causa il rigore con un fallo ingenuo su Zaccagni.

Acerbi 6,5: non è al meglio fisicamente, ma è insostituibile.

Marusic 6,5: sostituisce al meglio Lazzari (Armini sv).

Milinkovic-Savic 7: fortunato sul gol, ma prestazione di alto livello (Andre Anderson sv).

Parolo 6,5: ottima prestazione nel ruolo di regista.

Luis Alberto 6,5: stava per tirare l’ultimo rigore, ma anche senza gol è tra i protagonisti.

Djavan Anderson 6: sta fruttando bene la fiducia di Inzaghi (Lukaku 6: si conferma giocatore da partita in corso).

Correa 7: torna al gol, è mancato nelle ultime partite (Caicedo 6: non nel periodo migliore, tutte le occasioni sono per Immobile).

Immobile 8,5: numeri pazzeschi, una tripletta per scacciare la mini-crisi personale.

Simone Inzaghi 7: fosse stata questa la Lazio post-lockdown, avrebbe potuto giocarsela fino in fondo con la Juventus.

Fonti foto: sport.sky.it, tuttomercatoweb.com

Francesco Carci