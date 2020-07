Verona, Europa a un passo. Comunque vada sarà un successo

I veneti si trovano a un punto dal settimo posto del Milan. Anche senza Europa League, la squadra di Juric resterà la grande sorpresa del campionato

Alzi la mano chi si aspettava di vedere, a nove giornate dal termine del campionato, il Verona già salvo. Quella squadra che, a inizio stagione, molti già condannavano in partenza, si trova invece a un passo dalla clamorosa qualificazione in Europa League.

Guardando la classifica, infatti, troviamo l’Hellas all’ottavo posto con 42 punti, uno in meno dalla settima posizione del Milan, che significherebbe accesso ai preliminari di Europa League. La (non più) Cenerentola del campionato è reduce dalla vittoria di mercoledì scorso per 3-2 contro il Parma (uno scontro diretto di alta classifica) e domenica farà visita al Brescia, fanalino di coda in graduatoria. Anche il calendario, dunque, strizza l’occhio a Juric. A proposito del tecnico croato, l’ex vice di Gasperini si è preso una bella rivincita rispetto al grande scetticismo dopo la mancata conferma di Aglietti, l’allenatore che aveva portato l’Hellas in A tramite i playoff di B. Gran merito è proprio di Juric se gente come Amrabat, Kumbulla, Rrahmani, Zaccagni e Di Carmine (ma l’elenco potrebbe essere più lungo) sono passati da quasi sconosciuti a prezzi pregiati del prossimo mercato. Il difensore kosovaro e il centrocampista marocchino sono già stati presi rispettivamente da Napoli e Fiorentina, mentre Kumbulla è vicinissimo alla Lazio. Il presidente Setti (con o senza Europa) gongola: tra tutte queste cessioni rischia di incassare quasi 100 milioni di euro…

Francesco Carci