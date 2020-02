Verona ed Udinese non si fanno male, alla Dacia Arena finisce 0-0

Finisce a reti bianche l’anticipo dell’ora di pranzo tra veneti e friulani, ma non sono mancate le emozioni

Tante occasioni, zero gol. E’ stato questo il copione dell’anticipo delle 12:30 tra Verona e Udinese, andato in scena alla Dacia Arena. Un primo tempo più intenso, al quale ha fatto seguito una ripresa più spezzettata nella quale comunque non sono mancate le emozioni. Nel complesso un po’ meglio i padroni di casa, anche se la chance più grande per portare la vittoria l’ha avuta l’Hellas nel finale. Vediamo nel dettaglio la cronaca del match.

Nel primo tempo le due squadre partono caute, ma è il Verona a creare la prima occasione dopo otto minuti con Borini che triangola con Verre ed impegna Musso con una conclusione sul primo palo. Pochi minuti dopo l’Udinese reagisce con Mandragora, la sua punizione a giro però va alta sopra la traversa. A metà primo tempo pericolo per i friulani: Sema sbaglia il retropassaggio per il portiere, Faraoni si butta sul pallone ma Musso lo anticipa provvidenzialmente. Scampato il peggio, l’Udinese reagisce ed al 27′ va vicino al gol con Lasanga, ben imbeccato da un cross dalla destra di Fofana, il suo tiro viene bloccato bene da Musso. Alla mezz’ora ancora Udinese, questa volta con De Paul, Silvestri blocca in due tempi il suo destro dal limite dell’area. Nell’ultimo quarto d’ora del primo tempo i padroni di casa giocano meglio, ma l’occasione più clamorosa la crea il Verona al 41′: Kumbulla colpisce di testa e Musso compie due miracoli, il primo sul difensore dell’Hellas, il secondo togliendo da terra il pallone a Verre, che si era avventato sulla respinta. E’ l’ultima emozione di un bel primo tempo, che si chiude sullo 0-0.

Nella ripresa le due squadre partono caute, creando pochi grattacapi all’avversario. Dopo parecchie interruzione all’ora di gioco arriva il primo sussulto, con Styrgen Larsen che calcia di sinistro dal limite impegnando Silvestri. Al 65′, dopo un palo di Lasagna, l’Udinese segna con De Paul, ma l’arbitro annulla giustamente il gol per fuorigioco del trequartista bianconero. I padroni di casa giocano meglio e tra il 67′ ed il 69′ vanno vicini al vantaggio due volte, entrambe con Lasagna, il centravanti bianconero però, prima scivola al momento della conclusione e calcia alto, poi di testa su angolo viene fermato ancora da Silvestri. Al 75′ invece occasionissima per il Verona: Musso esce lasciando la porta sguarnita, Zaccagni raccoglie palla ma non ha la prontezza di girarsi e servire Borini, che avrebbe insaccato a porta vuota. E’ l’ultima emozione del match, che si trascina al novantesimo senza ulteriori sussulti. Finisce 0-0. L’Hellas rimane sesto in classifica e arriva a nove risultati utili consecutivi. Punto importante per l’Udinese, che si porta a +4 sulla zona retrocessione.

Luca Missori

(Fonte immagine: Fantacalcio.it)