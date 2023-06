Verona e Sampdoria assegnano le loro panchine

Tempo di lettura meno di un minuto

Sarà Marco Baroni il nuovo allenatore degli scaligeri, mentre Andrea Pirlo rientra in Italia, dopo la sua esperienza in Turchia e guiderà i blucerchiati in Serie B

Ormai è agli sgoccioli la trattativa per la panchina dell’Hellas, da limare solo i dettagli contrattuali e Marco Baroni, ex allenatore del Lecce, sostituirà Mr. Zaffaroni che, dopo aver portato alla salvezza la squadra, ha comunicato di non voler proseguire sulla panchina scaligera. Saltata la trattativa con Fabio Grosso, la neo retrocessa Sampdoria si affiderà invece ad Andrea Pirlo. Accordo biennale con l’ex centrocampista di Milan e Juventus, il quale si dice assolutamente entusiasta di iniziare questa nuova avventura.

Fonte foto: genova24.it

Luigi A. Cerbara