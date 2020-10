Verona, domenica contro il Parma alla ricerca di conferme

Gli scaligeri girano alla perfezione: merito del gioco offensivo di Juric, ma il collettivo è la vera forza

I butei, i tifosi che affollano il Bentegodi, ironicamente sperano bene: solo in un’occasione l’Hellas ha fatto bottino pieno nelle prime due di campionato: stagione 1984/85, quella dello storico scudetto di Bagnoli, Briegel, Elkjaer e Pierino Fanna. Ora, è vero che il giudice sportivo e la dabbenaggine di Pantaleo Longo, che ha lasciato la Roma proprio per il Verona dopo il pasticcio di Diawara delle liste, ci hanno messo del loro, ma i gialloblù vanno, la gara contro l’Udinese ne è parziale controprova: Ivan Juric da due anni ha trovato la quadra con un gruppo che diverte e si diverte.

La squadra è un buon mix di emergenti affiancati da solidi elementi per la serie A come Faraoni, il validissimo numero uno Silvestri, nonchè Di Carmine che sulle rive dell’Adige sembra aver trovato la sua sistemazione ideale. Barak è subito entrato nei meccanismi, mandando in porta più volte i compagni, ma il manico, ovvero il tecnico croato, è quel che conta: nonostante diversi indisponibili, con l’Udinese ha vinto per possesso palla, supremazia territoriale e cattiveria agonistica.

Un gioco per ora premiato dai risultati, ma attenzione a lasciarsi andare: in due gare nessun gol subito, vero, ma solo uno fatto. Una difesa attenta e di ferro, come si è visto nell’esordio contro la Roma. Un Hellas spesso a tinte rossoblù: oltre al mister croato, Veloso è un punto saldo del centrocampo scaligero, e anche Favilli sembra essere rigenerato dopo una deludente stagione al Genoa.

Ora solo l’infermeria lascia qualche pensiero, con la lesione parziale all’adduttore sinistro per Di Carmine che ne avrà per due settimane, saltando quindi il Parma e tornando per la sosta nazionali.

Mercato: in uscita Stepinski al Lecce ufficiale, Bocchetti in prestito al Pescara.

Arrivato dalla Sampdoria il centrocampista classe 1998 con passaporto inglese Ronaldo Vieira, a costo zero invece l’ingaggio del centrocampista svincolato Bachir Manè, senegalese classe ’97 ex Carpi.

Interessante valzer di attaccanti che riguarda anche gli scaligeri: Milik, saltato il trasferimento alla Roma, potrebbe accasarsi alla Fiorentina con i soldi derivanti dall’affare Juventus-Chiesa. In tal caso dai viola potrebbe partire Vlahovic, su cui Maurizio Setti ha puntato i radar.

Piace Torregrossa del Brescia in attacco e c’è un’intromissione nella pista Tony Sanabria, cavallo di ritorno dal Betis al Genoa; ma il vero colpo è sulla fascia: dal Napoli può arrivare Ounas, superato il Cagliari nelle quotazioni, ma attenzione al Torino.

Trentacinque anni dopo quel mitico 12 maggio la famosa parola con la S non ha indubbiamente più otto lettere e la forma di un tricolore, ma le cinque della parola Sogno, magari sempre con l’Europa di mezzo anche se in tono minore, bastano e avanzano per elettrizzare di nuovo i butei.

Fonte foto: calciostyle.it

Valerio Campagnoli