Verona, da Amrabat a Kumbulla: i gioielli dell’Hellas tornano in vetrina

La squadra di Juric riceverà sabato sera il Cagliari al Bentegodi: c’è la ghiotta occasione di superare il Milan al settimo posto. Per le tante rivelazioni, l’opportunità di mettersi in mostra in vista del prossimo mercato

Definirla ‘Cenerontola’ è ormai fuori luogo. L’Hellas Verona, che a inizio stagione quasi tutti davano per spacciato, dopo 25 giornate di campionato, può essere considerata la vera rivelazione della Serie A. E ora che si torna in campo, si può riprendere il sogno Europa: appuntamento sabato 20 giugno alle 21:45 contro il Cagliari.

Dove eravamo rimasti? L’Hellas, prima della sosta, si trovava all’ottavo posto in classifica, con il Parma, a 35 punti, uno in meno del Milan. A differenza dei rossoneri, però, i veneti hanno una partita in meno, quella appunto di sabato sera contro il Cagliari. L’occasione dunque di superare Ibrahimovic e compagni è ghiottissima. Se nella prima parte di stagione i ragazzi di Juric hanno dimostrato di non essere da meno a squadre più blasonate, adesso un’altra arma in più per il tecnico croato è l’abbondanza della rosa. Per fare un esempio, da inizio anno, nel ruolo di centravanti si sono alternati Stepinski, Pazzini, Di Carmine, Borini, oltre alla soluzione del ‘falso nueve’ con Verdi o Zaccagni. Anche negli altri reparti le alternative non mancano. Ovviamente le prestazioni degli scaligeri non sono passate inosservate, tant’è che alcune squadre hanno già acquistato in anticipo alcuni protagonisti. E’ il caso di Amrabat e Rrahmani, presi rispettivamente da Fiorentina e Napoli. Ma l’elenco è lungo: su tutti Kumbulla, cercato da Inter, Lazio e Fiorentina, senza dimenticare Faraoni, Pessina e Zaccagni. Una ‘banda’ gestita in maniera impeccabile da Juric, che si è preso una grossa rivincita dopo la parentesi negativa di Genova e tutto lo scetticismo di inizio stagione. Comunque vada sarà un successo, ma un piazzamento in Europa sarebbe veramente la ciliegina sulla torta.

Francesco Carci