Verona: colpo gobbo! – Analisi e pagelle

Vittoria inaspettata, dopo una partita sorprendente, degli uomini di Juric, che annullano la capolista

Il Verona ha dimostrato di essere una delle squadre rivelazione di questa serie A, Juric ha dato gioco e concretezza ad una squadra priva di giocatori dal nome altisonante, ma ricca di voglia ed intelligenza.

Infatti sono proprio i gialloblu a rendersi pericolosi con un tiro, forse velleitario da parte di Faraoni, che impegna Szczesny in un intervento acrobatico.

La reazione della squadra Campione d’Italia non si fa attendere: al 18′ Douglas Costa prende palla a centrocampo e piazza una delle sue tremende accelerazioni e dopo 30 metri di corsa scarica il suo sinistro che fa tremare il palo.

Non c’è pausa, dopo appena due minuti il Verona trova il gol con Kambulla che di testa, sugli sviluppi di un calcio di punizione batte Szczesny.

La rete viene però annullata per un fuorigioco, veramente millimetrico del centrale difensivo dell’ Hellas.

I veneti portano un pressing asfissiante che mette in netta difficoltà gli uomini di Sarri, che non riescono ad avere in mano il pallino del gioco, come invece piacerebbe al loro allenatore.

Allo scoccare della mezz’ora di gioco i ragazzi di Juric vanno ancora vicini al gol: Pessina, al limite dell’area, premia la sovrapposizione sulla destra di Faraoni, ma il suo tiro è troppo largo per prendere la porta e troppo stretto per diventare un assist buono per l’accorrente Lazovic, ma il Verona fa paura!

I bianconeri si accendono a sprazzi, succede al 40′ quando CR7 riesce a sgusciar via sulla fascia sinistra, ma la sua conclusione termina abbondantemente a lato.

Il Verona porta in pressing in modo ordinato ed omogeneo così da costringere troppo spesso, i difensori juventini, a lanciare il pallone che inevitabilmente diventa preda della difesa gialloblu.

Nel secondo tempo lo spartito sembra sempre lo stesso: Juventus molle ed imprecisa nei passaggi ed il Verona pronto a sputar sangue su ogni pallone.

La Juventus non ci sta e prova ad alzare il ritmo: Higuain servito in area di rigore, prova a tirare di destro, il pallone va ad infrangersi sul braccio di Kambulla, ma l’intervento viene, giustamente, considerato involontario.

Il Verona non si scompone e tenta ancora di menare le danze: al 60′ Pessina imbecca Borini che aveva tagliato perfettamente in area di rigore, ma il suo sinistro è partito da posizione troppo defilata per impensierire l’estremo difensore bianconero.

I campioni però fanno la differenza è sempre stato così ed è così anche questa sera: Ronaldo, fin’ora troppo spento, si accende e dopo aver scambiato il pallone col neo-entrato Dybala, tira dritto in porta come un treno, appena in area di destro, brucia il portiere avversario con un diagonale.

La Juventus, immeritatamente, va in vantaggio.

Non dura molto, anzi: al 75′ Pjanic sbaglia l’intervento e lancia (involontariamente) il suo ex compagno di squadra Borini, che arrivato davanti a Szczesny, rimane freddo e lo batte con un bel diagonale.

Il Verona riagguanta, meritatamente, la partita.

E non gli basta!

Gli uomini di Juric cercano il colpo grosso con Borini, che al 82′ s’invola ed al limite dell’area bianconera, tira forte di sinistro ma la sua conclusione viene deviata in angolo da Bonucci.

Le emozioni non sono destinate a concludersi li: sugli sviluppi del corner Bonucci anticipa di mano Kumballa e dopo un rapido conciliabolo al VAR, viene assegnato un rigore sacrosanto al Verona.

Pazzini s’incarica della battuta e scaraventa in rete il pallone con un piatto potente e preciso.

Ore 22.35: l’impossibile accade, il Verona ha ribaltato il risultato.

I piemontesi provano ad attaccare a testa bassa, ma lo fanno in modo confuso ed infruttuoso.

Il Verona coglie tre punti che iniziano a profumare d’Europa, mentre gli uomini di Sarri devono pregare in vista del derby e di Lazio-Parma.

Proprio Sarri è impietoso nel giudizio con i suoi giocatori: “Se non tiriamo fuori il nostro potenziale, non riusciremo mai a vincere.

Il primo gol mi rifiuto di commentarlo”.

Le Pagelle:

Szczesny: 5.5 Non può fare nulla sui due gol, ma non ha neanche grandi interventi da compiere.

Cuadrado: 4,5 Dalla sua parte Lazovic passa che è una bellezza, sembra l’intercity delle 20 in ritardo di un quarto d’ora ed in fase offensiva il suo apporto non è decisivo.

Bonucci: 4 Il suo intervento falloso determina il risultato in modo decisivo, per questa partita non ha appello.

De Light: 4,5 Avrei scommesso casa su questo ragazzo olandese, ma fino ad ora ha deluso notevolmente le attese. Sbaglia troppo sbaglia sempre, anche questa sera è apparso insicuro ed impreciso. Ci si può ancora scommettere su questo ragazzo, ma forse non nella Juventus.

Alex Sandro: 5,5 Non è il solito treno che solca la fascia sinistra, si perde anche lui nel grigiume generale.

Bentancur: 4.5 Praticamente un fantasma per tutto il tempo viene sostituito, probabilmente, per disperazione. ( dal 82′ De Sciglio: sv. Troppo poco tempo a disposizione per incidere sulla partita)

Pjanic: 5 Pesa troppo l’errore sul gol di Borini, sia sulla sua gara che su quella della Juventus.

Rabiot: 5 Un altro mistero del mercato juventino: cosa sia successo a questo ragazzo, decisivo con il PSG ed evanescente con i bianconeri è un mistero che rischia di pesare sulla stagione dei piemontesi.

Douglas Costa: 5.5 Ha un solo spunto, quello nel primo tempo in cui prende il palo. Troppo poco per uno come lui. ( dal 72′ Ramsey 4.5 Il suo ingresso non da un minimo apporto alla sua squadra)

Higuain: 5 Tira due volte verso la porta e viene murato, per il resto troppo abulico. (dal 60′ Dybala 5,5 L’unico che prova ad avere qualche guizzo, ma spesso risulta evanescente)

Ronaldo: 6,5 Spesso in ombra, ma quando c’è da mordere al collo l’avversario non si tira indietro. Ha portato avanti la sua squadra, ma i suoi scellerati compagni, hanno rovinato tutto.

Sarri: 5 Juric gli ha incartato la partita, oggi ha preso una lezione dal suo dirimpettaio, che potrà essergli utile in futuro.

Fonte foto: skysport.it

Firma: Alessandro Nardi