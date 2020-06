Verona-Cagliari 2-1, Di Carmine rovina l’esordio di Zenga

Una doppietta dell’attaccante scaligero regala 3 punti d’oro a Juric. L’Hellas sale al settimo posto e oggi sarebbe in Europa League. Da dimenticare la “prima” dell’Uomo Ragno sulla panchina sarda

Sono passati 103 giorni, eppure Verona e Cagliari li abbiamo ritrovati esattamente come li avevamo lasciati. Arrembante e famelico l’Hellas, molli e insicuri i sardi, dove non si è visto l’effetto Zenga. Al Bentegodi finisce così 2-1, con la doppietta dello scatenato Di Carmine e l’inutile rete del Cholito Simeone.

Basta mezzora all’Hellas per ipotecare la gara. Lazovic è come da inizio stagione devastante sulla sinistra e, al 14′, serve un cioccolatino per Di Carmine che fulmina di testa Cragno. Non contento, l’attaccante gialloblu, al 26′, recupera palla in mezzo al campo e trafigge ancora il portiere ospite con una fucilata dalla distanza. In campo c’è solo il Verona. Poco dopo la mezzora, però, l’arbitro Manganiello espelle Borini per una brutta entrata su Rog. Decisivo il Var, perchè inizialmente il direttore di gara aveva addirittura fischiato punizione per i veneti (decisione comunque dubbia). Si sveglia allora il Cagliari che, poco prima del duplice fischio, accorcia le distanze con una bella girata di Simeone su assist di testa di Pellegrini.

Nonostante la superiorità numerica, sono pochissime le azioni pericolose dei sardi nella ripresa. Anzi, al 70′, Cigarini rimedia ingenuamente la seconda ammonizione lasciando in 10 i suoi. E’ la mazzata finale per un Cagliari che, oltretutto, accusa i tre mesi di stop. Nemmeno l’ingresso dell’ex Chievo Paloschi serve a qualcosa. Il Verona così festeggia sia la vittoria che il doppio sorpasso a Parma e Milan: oggi i ragazzi di Juric sarebbero in Europa League. E chi se lo aspettava a inizio stagione? Male invece la formazione sarda, a secco di successi da ormai 12 partite (precisamente dal 2 dicembre 2019). Altro che Europa, la zona calda è sempre più vicina.

Fonti foto: ilmessaggero.it, castedduonline.it, giornal.it

Francesco Carci