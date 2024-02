Verona amara ma Lippi superato: Allegri fa 406 panchine con la Juventus

Tempo di lettura 1 minuto

Pomeriggio amaro con altri punti persi al Bentegodi visto il 2-2 finale, intanto però il tecnico bianconero sale al secondo posto della speciale classifica dei mister juventini

Massimiliano Allegri è ancora di più nella storia della Juventus. L’allenatore toscano, nonostante il periodo non facile con i bianconeri, ha un motivo per sorridere. È diventato, infatti, il secondo mister con più panchine nella storia del club piemontese. Con la gara di Verona ha raggiunto quota 406, staccando di una lunghezza il mostro sacro Marcello Lippi, altro nome di prestigio degli almanacchi della Vecchia Signora. Al primo posto permane Giovanni Trapattoni quasi irraggiungibile a quota 596. Tolto questo traguardo non è un momento facile per Allegri e i suoi ragazzi reduci da 2 punti in 4 partite. Il Bentegodi ha gettato ancora di più in crisi la compagine bianconera che ha visto fuggire l’Inter a +9 con una partita ancora da recuperare. E’ necessario un cambio di rotta per respingere gli attacchi delle inseguitrici. Il posto in Champions League è ancora al sicuro ma non bisogna tirare troppo la corda.

Glauco Dusso