Vergogna a Marsiglia: pullman del Lione attaccato, Grosso ferito

Tempo di lettura 1 minuto

Episodio disgustoso prima del match al Velodrome, il tecnico italiano e il suo vice colpiti da schegge di vetro, partita rinviata

Un’altra serata da cancellare per la Ligue 1 e il tifo organizzato francese. Ieri sera a Marsiglia era in programma il match tra OM e Lione. Il pullman della squadra ospite è stato attaccato all’arrivo da tifosi, se così si possono chiamare, avversari con sassi e bottiglie di vetro. A farne le spese sono stati Fabio Grosso e il suo vice, Raffaele Longo. Il campione del mondo 2006 è stato colpito dai vetri vicino l’occhio e col volto insanguinato è arrivato nell’impianto marsigliese. Per lui 15 punti di sutura e prima pagina de L’Equipe odierna con la sua faccia coperta di sangue. Longo si è ritrovato con una scheggia di vetro nell’occhio. Partita ovviamente rinviata e allenatore con i giocatori ospiti che sono comunque scesi in campo per salutare i propri sostenitori come gesto simbolico contro queste rappresentanze che col calcio hanno ben poco a che fare. Grosso con una vistosa fasciatura ma sorridente. Tutto il calcio francese dovrà ora farsi un esame di coscienza.

Glauco Dusso