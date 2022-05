Verdetti ingarbugliati e niente contemporaneità: la serie A si prepara ai penultimi scontri di fuoco

Il gol di Altare al 99′ di Salernitana-Cagliari pesa come un macigno. Mancano due turni al termine e le zone calde di classifica si incrociano in match dai risultati che potrebbero condizionarne altri come le tessere di un domino

Sarà anche sceso di livello ma il nostro campionato ci regala un finale avvincente nelle ultime due giornate rimaste. La penultima, però, vive ancora senza il beneficio della contemporaneità. Proprio questo aspetto potrebbe creare diversi scompensi nelle tifoserie di squadre ancora impegnate a salvarsi, a qualificarsi in coppa o, addirittura, a vincere il torneo.

Salvezza che sa di scudetto. Proprio il primo match in programma, ovvero la sfida di sabato tra Empoli e Salernitana, potrebbe avere un peso specifico enorme sulle gare dell’indomani. Il focus è ovviamente sui ragazzi di Nicola, autori di una risalita incredibile e pronti ad agguantare una salvezza che avrebbe del miracoloso, tanto è vero che il mister ha promesso un pellegrinaggio fino dal Papa in caso di obiettivo raggiunto. A seguire ecco Udinese-Spezia con i liguri che non possono dormire sonni tranquilli ma proprio l’esito della partita precedente può dare loro già delle risposte.

Come il battito d’ali di una farfalla che può provocare un uragano dall’altra parte del mondo, il risultato della Salernitana può sconquassare gli umori addirittura oltremare. In Sardegna, infatti, domenica sera (20.45) si gioca Cagliari-Inter. Il segno in schedina di Empoli può cambiare il grado di paura dei sardi e quindi anche le fatiche nerazzurre per continuare a rincorrere lo scudetto. Se la Salernitana dovesse vincere il Cagliari sarebbe nella classica situazione la vita o la morte. Una sconfitta significherebbe retrocessione, un pareggio quasi. Nel caso i campani non vincessero i rossoblu dovrebbero comunque ricercare una vittoria ma in caso contrario sarebbero ancora vivi. Non solo, anche il risultato del Genoa a Napoli, gara in programma domenica alle 15, darà un po’ di pepe al tutto.

Chi giocherà a giochi già fatti è la Sampdoria. I ragazzi di Giampaolo lunedì (18.30) sapranno perfettamente se potersi rilassare a salvezza acquisita o doversela giocare con la Fiorentina, quest’ultima con i propri obiettivi in ballo.

Primo posto piccante in salsa di coppa. L’Inter dal canto suo, oltre agli intrecci salvezza, è attento alla partita delle 18. Milan e Atalanta domenica pomeriggio si sfidano a San Siro, i rossoneri vogliono mettere le mani sullo scudetto, gli orobici sono alla ricerca di un posto in Europa. L’esito di questa gara condizionerà fortemente la sfida di Cagliari ma a sua volta subirà gli effetti della gara della Roma il giorno prima, pronta a contendere a Gasperini e ai suoi l’accesso all’Europa League.

Non è finita qui. Si perché lunedì, invece, scenderanno in campo, oltre alla già citata Sampdoria-Fiorentina, anche Juventus-Lazio (20.45). I viola devono vincere, la squadra di Sarri ha la posizione più vantaggiosa e nell’ultima gara del turno saprà come muoversi. I più tranquilli sono i bianconeri forti del loro obiettivo raggiunto, le altre tre squadre riceveranno gli impulsi delle precedenti sfide. Viola e biancocelesti per le coppe europee, blucerchiati per la salvezza.

La soluzione a tutta questa matassa di fili ingarbugliati? La contemporaneità, ovvio. Un concetto, però, evidentemente troppo difficile da capire, d’altronde siamo “solo” alla penultima giornata.

Glauco Dusso