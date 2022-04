Verdetti in arrivo in giro per l’Europa: per PSG e Bayern Monaco weekend decisivo

Verdetti in arrivo in giro per l’Europa: per PSG e Bayern Monaco...

Domani sia i parigini che i bavaresi si potranno laureare campioni nei rispettivi campionati nazionali. Equilibrio invece in A e in Premier

E’ semplice capire quando l’estate sta per avvicinarsi. Non per le condizioni atmosferiche – anzi in molte parte d’Italia sembra quasi pieno inverno – bensì per l’imminente conclusione dei vari campionati nazionali. Sia in Serie A che in Premier League sembra ancora l’alba con la corsa al titolo e quella in Europa ancora da decifrare. Controcorrente invece la situazione in Francia e in Germania. Già da domani in arrivo i primi verdetti con PSG e Bayern Monaco che potrebbero festeggiare con largo anticipo la vittoria dei rispettivi ‘Scudetti’. Situazione quasi analoga in Spagna con l’inarrestabile cavalcata del Real Madrid.

BUNDESLIGA E LIGUE 1: L’ORA DEL TITOLO

Giornata decisiva domani per Bayern Monaco e Psg. Domani alle 18.30 il Bayern Monaco sfiderà il Borussia Dortmund: prima contro seconda. Il distacco in classifica è di 9 punti con i bavaresi che in caso di successo si laureerebbero campione di Germania per la 32 esima volta nella loro storia. Sono 15 invece i punti che separano il PSG dal Marsiglia secondo. Ai parigini basta anche un pari per diventare campione indipendentemente dal risultato della squadra di Sampaoli. Titolo numero 10 ad un passo. C’è vita invece su tutti gli altri fronti. In Bundesliga, c’è bagarre tra Lipsia, Bayer Leverkusen e Friburgo per due posti Champions League (terzo e quarto), mentre in fondo, Greuther Furth quasi in B. Manca solo l’aritmetica.

LIGA: REAL MADRID DOMINANTE

Poche storie in Liga con il Real Madrid ormai prossimo a diventare campione di Spagna per la 35 esima volta. Sono 15 i punti di distanza dal Barcellona secondo (una gara da recuperare). Cinque le giornate al termine della stagione. Ancelotti sarà incoronato di nuovo re. Aperta la lotta per i posti in Europa League e in Champions League. L’Atletico quarto infatti dista di 4 punti dal Betis Siviglia; mentre il Siviglia è terzo a quota 63. Per accedere in Europa League, occhio alla corsa a tre tra Betis, Real Sociedad e Villarreal racchiuse in soli 5 punti. Aperta la lotta anche in zona retrocessione con l’Alaves ultimo distante sei punti dal Cadice quartultimo. Le altre in lotta sono Levante e Granada.

VITA IN SERIE A E PREMIER LEAGUE

Se non è l’alba poco ci manca. Sia in Serie A che in Premier League, i verdetti tarderanno ad arrivare. Con molta probabilità, le sorti titolo, Europa e retrocessione si decideranno all’ultima giornata. Lotta a tre in Italia tra Milan, Inter e Napoli per lo Scudetto, mentre per la Champions League, il quarto posto della Juventus sembra quasi sicuro (+5 dalla quinta). Aperta la bagarre per l’Europa League con Roma, Fiorentina, Lazio e Atalanta agguerrite. Occhio alla squadra di Mourinho a caccia della scorciatoia chiamata Conference League. In coda, la vittoria in settimana della Salernitana ad Udine ha rimesso tutti in discussione. Sono tre le squadre a 22 punti, a -6 dal Cagliari.

Appassionante anche la corsa in Premier League con Manchester City e Liverpool a dare spettacolo a suon di classe e gol. Un punto solo di distacco tra Guardiola e Klopp. Chelsea sicuro o quasi del terzo posto, mentre c’è tanta vita per il quarto posto. Quattro squadre racchiuse in cinque punti: Tottenham e Arsenal, 57, Manchester United 54 e West Ham 52. In coda, Norwich e Watford a caccia di un miracolo; Burnley che insidia l’Everton.

Sandro Caramazza