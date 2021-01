Ventisei anni dopo quel calcione, il mio amico Eric

Il film di Ken Loach tra magie sul campo, citazioni memorabili e una famiglia da salvare

“Tutto iniziò da un bellissimo passaggio…da Cantona”.

L’incipit sembra buono solo ai calciofili nostalgici. Andando più a fondo però, si scopre l’essenza del film. L’attaccante che anzichè tirare o lanciarsi verso la porta, la passa al compagno. Metafora dei gol che si possono realizzare, anche fuori dal campo, quando si tratta di salvare una vita.

Di Eric Cantona è stato detto molto, forse tutto. Quel che emerge è un ritratto a tinte alternate, forti e sfumate, da gran condottiero e da uomo della strada. Nel 2009 Ken Loach, regista/attivista britannico si cimenta di nuovo nel dipingere l’Inghilterra popolare, delle detached houses in cui si respira non esattamente l’aria delle famiglie felici del Mulino Bianco. E’ qui, nei sobborghi di Manchester, che si dipana la vicenda di Eric Bishop. Impiegato alle poste britanniche con una vita anche abbastanza noiosa, scandita dalle birre con i colleghi davanti alle imprese dei Red Devils.

La vita al pub White Lion, tra chiacchiere nella vita di tutti i giorni, la contestazione -appoggiata da Cantona stesso – alla proprietà dello United da parte del magnate americano Malcom Glazer e l’interesse per lo United of Manchester,

squadra dilettantistica di tifosi dei Red Devils

Un piano sequenza con Eric che guida in preda a sè stesso, contromano in una rotatoria. L’incidente, per fortuna senza troppe conseguenze, e di nuovo il ritorno a una vita che nasconde degrado e disordine, a partire dalla casa: i figli invitano amici a dormire da un giorno all’altro, tra alcol a fiumi e marijuana a profusione. La vita di Eric è un casino totale, Meatballs -collega alle poste e grande amico di Bishop- se ne accorge e mette su un rudimentale gruppo di autoaiuto con alcuni colleghi.

Ognuno dei presenti materializza nella mente il proprio leader carismatico. Pollici e indici giunti, uno pseudo rituale zen in cui sfilano i nomi di Fidel Castro, Gandhi, Nelson Mandela. Al momento di Eric, egli non ha dubbi. E’ Eric Cantona “quello da emulare con carisma e sicurezza di sè” e la terapia improvvisata riesce talmente bene che al ritorno a casa, di fronte al poster di The King, dietro al protagonista, si materializza proprio il campione francese.

Da quel momento inizia il lungo viaggio di Eric Bishop con sè stesso, con le proprie paure e con quella maledetta gabbia invisibile che tutti chiamiamo comfort zone.

“Senza rischiare, non possiamo superare i rischi”, la prima frase ad effetto di Cantona, che esordisce buttando le cianfrusaglie e tira fuori le fotografie che faranno scattare l’epifania dei ricordi.

Un paio di scamosciate blu sono la miccia: Eric Bishop trent’anni prima aveva conosciuto la prima moglie, Lily, a una gara di ballo. Una serie travolgente di eventi, col matrimonio contrastato dal padre e la figlioletta Sam. Lily fu abbandonata con la bimba appena in fasce da un Bishop sempre più in preda ai sensi di colpa e alle crisi esistenziali e proprio Sam, cresciuta e diventata madre, li avvicinerà con la scusa di far badare la loro nipotina.

Le quasi due ore di film aumentano in crescendo, con la presenza fissa di The King mai reale, ma solo come coscienza di Bishop. Imparare a dire no, prendere il toro per le corna. Soprattutto, il cominciare a prendere coscienza della propria vita, dei propri figli, del non lasciare che il tempo, la quotidianità e l’inerzia distruggano la vita di un semplice postino di Manchester. In mezzo, naturalmente, i virtuosismi di un Cantona niente male come attore, per quanto le sue massime possano essere stucchevoli a un certo punto. Eppure, è proprio quello il sale del film: non una semplice hit parade delle magie del francese in campo (con immagini a inizio e metà film) ma la loro metafora. In fondo, tutti possono avere l’essenza, almeno in parte, di colui che incantò i tifosi e fece dannare stampa e benpensanti.

“Nove mesi di squalifica…che bastardi. Quel co***ne se lo meritava!”

“Avevo bisogno di qualcosa che mi riempisse la vita, di un obiettivo.”

“E che hai fatto per tirare avanti?”

“Beh…ho studiato la tromba”

La coscienza di Eric/Erìc salverà Bishop, con la seconda ora del film che alterna malinconia di un incontro atteso per trent’anni e una discreta dose d’azione; il finale è degno del mix perfetto secondo Ken Loach: la giustizia proletaria, la cattiveria agonistica di the King (che tuttavia avrà sempre nel gruppo, siano essi compagni di squadra o amici, la forza vitale) e i tòpoi del calcio popolare incarnati perfettamente da Cantona salveranno il figlio Ryan da una situazione terribile con una pistola in custodia come pomo della discordia.

Il lungometraggio è molto godibile, vera e propria boccata d’ossigeno nella narrazione troppo stereotipata del mito Cantona. Con una nota importante: non è un aiuto eterodosso, non è un deus ex machina a cambiare le cose. Il mito, l’idolo può essere d’aiuto, può essere la scintilla che accende il motore. La benzina di tutto, però, sta solo in sè stessi e nella propria consapevolezza.

Sarà pur vero che non ci si salva da soli, ma da soli si muovono le prime bracciate, per non farsi travolgere quando il mare si fa grosso.

Fonti: Everyeye, NC Locatelli, Giffetteria, The MacGuffin, Pinterest

Valerio Campagnoli