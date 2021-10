Venezia, prima gioia tra le mura amiche

I veneti sorprendono una Fiorentina spenta e la battono giocando una gara di grande applicazione collettiva

Il Venezia di Zanetti ha trovato ieri il suo primo successo in casa dal ritorno in Serie A e lo ha fatto contro una delle compagini che fino a questo momento aveva sorpreso tutti in positivo, la Fiorentina di Italiano, apparsa invece spenta e senza idee. Gli arancioneroverdi hanno giocato una gara solida ottenendo il loro primo clean sheet stagionale guidati in porta dall’esperienza di Sergio Romero; il neo portiere dei veneti, acquistato pochi giorni fa da svincolato, è stato subito inserito da titolare e non ha deluso le aspettative anche dopo mesi di inattività. Un altro neo acquisto, stavolta del mercato estivo, si è finalmente fatto notare dopo un inizio ai margini per colpa di un infortunio; il terzino surinamese Haps ha giocato infatti una gran gara facendo impazzire mezza Fiorentina ed essendo sempre preciso sia in fase di copertura che di spinta.

I ragazzi di Zanetti con questo successo si sono portati a otto punti in classifica, agganciando il treno di Torino, Sassuolo e Verona ed issandosi sopra la zona salvezza, che resta comunque distante solo due punti. Le prossime tre gare però diranno molto sul campionato dei veneti e sulle loro reali chances di salvezza; le sfide a Sassuolo, Salernitana e Genoa sono quasi tre scontri diretti, con il Venezia che dovrà ottenere un buon bottino di punti se vorrà proseguire nel proprio buon cammino in questa Serie A.

La squadra comunque giorno dopo giorno sta lavorando meglio, riuscendo a trovare quell’intesa che serve per giocarsi realmente il sogno salvezza; Henry e Aramu che di mestiere fanno gli attaccanti ieri si sono sacrificati molto giocando per i compagni, con la punta francese che si è preso molti falli ed il fantasista italiano che ha ripiegato più volte in difesa arrivando a recuperare diversi palloni. Con questo spirito di sacrificio ed un allenatore come Paolo Zanetti molto convinto dei mezzi della propria squadra, sognare la permanenza in Serie A si può.

Alessandro Fornetti