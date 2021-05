Venezia: è di nuovo Serie A!

Dopo 19 anni di assenza i lagunari tornano in massima serie grazie all’1-1 nella gara di ritorno con il Cittadella – dopo essersi imposti 1-0 all’andata

Al termine di un match palpitante il Venezia ha conquistato la promozione contro il Cittadella e ha così raggiunto in Serie A l’Empoli e la Salernitana. Nel ritorno della finale dei playoff al Penzo i lagunari hanno pareggiato 1-1, dopo aver vinto il match di andata al Tombolato per 1-0, ritrovando quindi la massima serie dopo 19 anni.

Fondato nel 1907 e rifondato altre volte dopo i fallimenti del 2005, 2009 e 2015, il club mancava dalla massima serie dalla stagione 2001/02, l’ultima della gestione Zamparini. La svolta è arrivata sei anni fa, quando – dopo l’ennesimo fallimento – la squadra passò in mani americane. In due stagione la compagine veneta salì dalla D alla B, per poi venire retrocessa nel 2019 ma successivamente ripescata al posto del Palermo. Nella serata di ieri è stato infine raggiunto l’apice, quando dopo un soffertissimo 1-1 è arrivata la promozione in Serie A.

Sotto la guida di mister Paolo Zanetti i lagunari hanno superato gli ostacoli rispondenti ai nomi di Chievo, Lecce e infine Cittadella, grazie anche alle reti del bomber Forte (intervistato in passato da Passione del Calcio), autore di 14 reti.

«Non abbiamo fatto la nostra miglior partita, il Cittadella è stato aggressivo e noi abbiamo sentito la tensione. Dedico la promozione ai tifosi e a tutte le persone che ci seguono». Con queste parole il tecnico del Venezia si è espresso ai microfoni di RaiSport subito dopo la conquista della promozione: «All’andata abbiamo conquistato la promozione. Oggi gli avversari hanno giocato un’ottima partita ma siamo stati bravi a rispondere colpo su colpo, per come si era messa la sfida».

Fabrizio Scarfò