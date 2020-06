Velocisti a perdifiato preparatevi. Sarà un finale al cardiopalma

L’era zero sta per partire e guardarsi alle spalle, cercando di aggrapparsi ai risultati passati, sarebbe un grande errore. Da oggi comincia un altro campionato

Quello che si appresta a ricominciare è un mini torneo maschio, asciutto, e che avrà l’ardire di mettere a dura prova le facoltà psicofisiche delle squadre che andranno ad affrontare gli incontri, quasi ogni tre giorni. Vero è che di tempo, gioco forza, per recuperare la condizione ce n’è stato a sufficienza, ciononostante sarà una prima assoluta in un palcoscenico che vedrà come non spettatori via etere tifosi da sempre abituati a toccare quasi con mano la polvere di adrenalina che i propri beniamini spostavano destreggiandosi in mezzo al campo.

Adesso potranno soltanto trovare posto davanti la televisione sfruttando al massimo, per chi ne è in possesso, dei progressi tecnologici in fatto di qualità video e rendering, così da abbracciare virtualmente ogni singola azione, sperando non venga vanificata dagli avversari. Singolare che in questo momento storico dove siamo privati, quasi totalmente dei contatti fisici, si cerchi di compensare la distanza con quella tecnologia che in tanti criticano, ma che mai come adesso è stata il flusso canalizzatore per la sopravvivenza dei contatti tra gli affetti.

Ad ogni modo ci saranno inevitabilmente degli incroci pericolosi e affascinanti, che si susseguiranno fino alla fine del secondo torneo dell’anno calcistico. Basti pensare che nel giro di un mese o poco più saranno buttati nel grosso calderone, il derby tra Juventus e Torino, l’Atalanta che dovrà affrontare la Lazio nello scontro al vertice, la Juventus in casa dei bianconeri e il Napoli, sempre a Bergamo. Gli uomini di Sarri invece se la vedranno, derby a parte, con la rosa di Gasperini in casa, il Milan fuori e la Lazio, con il probabile scontro scudetto in casa verso la fine. L’Inter di Conte, a parte la sfida in casa della Roma, dovrebbe avere, almeno sulla carta, il calendario più agevolato, senza grossissime insidie da superare. La Lazio si Inzaghi, dovrà vedersela, oltre che con l’Atalanta e la Juventus, con il Milan in casa il 4 luglio.

Da sottolineare che il programma finora è stato ufficializzato fino alla terzultima giornata, in attesa delle programmazioni successive.

Foto: AcMilan.com

Cesare D’Agostino