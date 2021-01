Vedat Muriqi quasi gol: ecco cosa potrebbe dare alla Lazio da qui in avanti

L’attaccante kosovaro è stato decisivo nel 2-1 finale contro il Parma in Coppa Italia: il suo tiro si è stampato sul palo e poi c’è stata la deviazione sfortunata del portiere Colombi che si è trasformata in autorete

Vedat Muriqi – giocatore più costoso dell’ultimo calciomercato estivo della Lazio – è stato decisivo nel definitivo 2 a 1 negli ottavi di Coppa Italia contro il Parma grazie ad un colpo di testa in avvitamento che ha sorpreso il portiere avversario.

Il momento in cui Muriqi impatta il pallone al 90′ minuto

Il gol è stato per certi versi liberatorio: il centravanti kosovaro – ma di cittadinanza albanese – era infatti stato pagato pochi mesi fa dal club capitolino ben 16 milioni di euro più 2 di bonus, una cifra irrisoria per il calciomercato moderno ma sicuramente non indifferente per quanto riguarda la società biancoceleste. Il club del patron Lotito infatti ci aveva abituato negli anni ad un modus operandi parsimonioso: raramente erano state fatte follie per un calciatore in sede di trattativa. Probabilmente anche per questo le aspettative verso l’ex attaccante del Fenerbahce erano molto alte, con tifosi e appassionati del settore che si aspettavano un impatto ben diverso della punta nel nostro campionato.

Tuttavia, la mancata preparazione estiva, la positività al Covid-19 e alcuni piccoli infortuni avevano impedito a Muriqi di approcciare al meglio con la nostra Serie A. Come gli appassionati di calcio ben sanno, la confidenza con il gol è fondamentale per un attaccante: in questo senso la rete di ieri potrebbe rappresentare uno spartiacque nell’esperienza del kosovaro a Roma, permettendogli di giocare una seconda metà di campionato in un ruolo decisamente più centrale di quello ricoperto fino ad ora.

Patric ed Escalante corrono ad abbracciare Muriqi

Nelle idee di Inzaghi e del DS Tare Muriqi è stato acquistato per avere un alternativa concreta in attacco sulle palle alte: il modulo prediletto dell’allenatore biancoceleste, il 3-5-2, prevede un alto numero di cross dalle fasce e in rosa era assente un giocatore alto e forte di testa, capace di beneficiare dei traversoni degli esterni. Ecco perché, al giro di boa del campionato, il possente attaccante kosovaro – 194 centimetri per 92 kg – potrebbe essere un’alternativa concreta ad Immobile e Caicedo, bravi a duettare nello stretto e rapidi sotto porta ma più carenti a livello aereo. La Lazio, anche quest’anno alla ricerca di un posto in Champions League, ha bisogno del miglior Muriqi: il gol di ieri sera potrebbe cambiare tutto.

Fonti foto: Since1900, LazioChannel.it, Calciomercato

Fabrizio Scarfò