Vecino nome nuovo per il centrocampo della Juventus

L’uruguaiano può fare al caso dei bianconeri, che avrebbero bisogno di centimetri ed esperienza in mezzo al campo

Matias Vecino è il nome nuovo per il centrocampo della Juventus. L’uruguaiano potrebbe fare al caso della formazione bianconera. Max Allegri avrebbe bisogno di una pedina con esperienza in un reparto abbastanza giovane. L’ex interista ha un contratto con la Lazio fino al 2025 e in estate potrebbe anche cambiare aria. Poteva già lasciare lo scorso luglio, ma poi non se ne fece più niente. Vecino non è l’unico giocatore della Lazio a piacere alla Juventus, tra questi rientra pure Felipe Anderson. Il brasiliano, rispetto al centrocampista, può lasciare a zero la Capitale.

Fonte foto: Transfermarkt

Sandro Caramazza