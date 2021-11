Varato il nuovo Green Pass: dal 6 dicembre allo stadio solo se vaccinati

Tante le novità illustrate oggi dal Premier Mario Draghi e dal Ministro Speranza sulle regole per le attività sportive e gli eventi calcistici

In vista della fase più acuta dell’inverno arrivano misure più stringenti per il contenimento della pandemia da Covid-19. Nella giornata di oggi, il presidente del Consiglio Draghi ed il ministro della Salute Roberto Speranza hanno parlato in conferenza stampa, tra le altre cose, delle nuove regole per le attività sportive e per i grandi eventi. Dal 6 dicembre infatti, per l’attività sportiva all’aperto e per gli spogliatoi sarà ancora possibile utilizzare il green pass base, mentre per quelle al chiuso sarà necessario quello “rafforzato”, ossia soltanto per vaccinati e guariti (non più tampone). Fino al 15 gennaio inoltre, servirà il green pass rafforzato anche per accedere agli impianti sportivi all’aperto, quindi allo stadio si potrà andare solo da vaccinati (o da guariti). In ogni caso, la validità della certificazione verde sarà ridotta da 12 a 9 mesi decorrenti dalla data dell’ultima vaccinazione o dal giorno dell’attestata guarigione dal virus.

Luca Missori

(Fonte immagine: Goal.com)