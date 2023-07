van der Sar non è più in pericolo di vita ma resta in terapia intensiva

Tempo di lettura 1 minuto

Lo ha fatto sapere l’Ajax con un comunicato, le condizioni dell’ex portiere ora sono più stabili ma il ricovero continuerà

Nei giorni scorsi, il grande spavento, con l’emorragia cerebrale che lo ha colpito durante una vacanza in Croazia, ma oggi sono arrivate buone notizie. Edwin van der Sar, 52 anni, non è più in pericolo di vita, ma dovrà comunque rimanere in terapia intensiva. Lo ha comunicato l’Ajax, squadra di cui è stato dirigente fino a che non si è dimesso a maggio scorso. I familiari dell’ex portiere di Olanda e Juventus possono tirare un sospiro di sollievo ed hanno avuto modo anche loro di confermare che Edwin sta meglio. Servirà in ogni caso del tempo prima delle dimissioni dall’ospedale in cui è ricoverato in questo momento.

Luca Missori

(Fonte immagine: Goal.com)