Valzer panchine in Europa: cambiano Cosenza, Celta Vigo e Marsiglia

Continuano i cambiamenti in vista della prossima stagione, ecco tre nuovi allenatori che inizieranno l’annata che verrà

Volti nuovi sulle panchine in giro per l’Europa. Il Cosenza dopo la salvezza insperata al playout con il Brescia saluta Viali, nuovo tecnico dell’Ascoli, e accoglie Fabio Caserta. Dopo l’ultima esperienza di Benevento l’allenatore è pronto a rimettersi in gioco in Calabria.

Dopo l’illusione della chiamata del Napoli anche Rafa Benitez trova la sua nuova squadra. Sarà il Celta Vigo ad accogliere l’ex mister dell’Everton. Una scelta importante per i galiziani che si affidano a un tecnico di grande esperienza internazionale.

Infine saltiamo in Francia dove il Marsiglia ha deciso il dopo Tudor. Sarà Marcelino a guidare l’OM dopo un anno di fermo per lui. Una pausa presa dopo la fine del rapporto con il Bilbao con cui l’allenatore vince subito la Supercoppa spagnola nel 2021. Possiede però il record negativo di aver perso due finali di Coppa del Re nello stesso mese, aprile 2021. Quella rinviata per il Covid contro la Real Sociedad e quella della stagione stessa con il Barcellona. La coppa nazionale fa comunque parte del suo palmares avendola vinta con il Valencia (18/19). Nel maggio del 2022 lascia Bilbao. Ora è pronto a tornare in sella nel campionato francese.

Glauco Dusso