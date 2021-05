Valzer allenatori: tra cotte adolescenziali e fake news

Sono ore frenetiche per il futuro delle panchine di alcune big del campionato, novità importanti sono atteso entro la fine del weekend

Le squadre di Serie A dovranno fare i conti con la mancanza di introiti derivanti dalla pandemia. Questo inevitabilmente porterà ad un calciomercato dove difficilmente verranno sborsate grosse cifre cash per strappare campioni alle altre squadre. Non dobbiamo aver paura di definirlo col giusto termine, sarà un mercato povero. Questo non vuol dire che riserverà poche sorprese, ci sono sempre gli scambi e le plusvalenze fasulle che possono far divertire ed entusiasmare i tifosi.

Lo spettacolo maggiore, tuttavia, potrebbe arrivare per quanto concerne le panchine delle big nostrane. Se si eccettuano il Milan e la Roma, in tutte le altre regna un’incertezza cosmica. Partiamo dall’Inter. Antonio Conte non sembrerebbe accettare il ridimensionamento imposto da Zhang, nelle prossime 48 ore si attendono novità importanti sull’eventuale proseguimento del rapporto con il tecnico salentino. Chi potrebbe essere il suo successore? La presenza di Tullio Tinti (agente di Simone Inzaghi) nella sede nerazzurra, ha fatto propendere la stampa per il mister biancoceleste. Nonostante il piacentino sia proprio in queste ore alle prese con un vertice a Villa San Sebastiano con Tare e Lotito.

Semplicemente Tinti è il procuratore anche di Darmian, Ranocchia e Bastoni, tutti calciatori sui quali la Beneamata deve compiere una scelta. A proposito dei capitolini. Il “promesso sposo” della Lazio, Gattuso, si è accasato alla Fiorentina. Illustri colleghi gli avevano già cucito l’aquila sul petto e devo ammettere che anche le mie fonti sostenevano che l’affare fosse praticamente fatto. Cosa potrebbe essere successo? Ringhio avrà chiesto garanzie tecniche che Lotito non ha potuto garantirgli, mentre Commisso gli avrebbe dato praticamente carta bianca sul mercato.

Grottesca la situazione del Napoli. Smentiti i contatti con Conceicao, che potrebbe clamorosamente rimanere al Porto. Il nome più vicino al club partenopeo sarebbe Luciano Spalletti, pur avendo De Laurentiis una cotta per Inzaghino. Insomma il tecnico biancoceleste viene accostato praticamente a qualsiasi club della Serie A. Poteva mai mancare la Juventus? Pirlo potrebbe a sorpresa rimanere a Torino. O si arriva ai due nomi top (Zidane o Allegri) o si resta con il Maestro in sella. L’addio di Paratici alla Vecchia Signora ha allontanato le chance di un approdo di Simone a Torino.

Tutti questi discorsi colorano i giornali, i siti e le trasmissioni radiofoniche. Tutti che fanno i conti senza l’oste. Inzaghi (a parole) vorrebbe rimanere alla Lazio, Lotito (sempre a parole) vorrebbe tenerlo con sé. Perché abbiano aspettato 16 mesi per mettere nero su bianco rimane un mistero. Intanto continuano le indiscrezioni. Sembrerebbe che Mihajlovic abbiamo chiesto quattro giorni al Bologna per decidere sul proprio futuro. Volete sapere la mia, che potrebbe essere smentita fra poche ore? I soliti tempi biblici a cui ci ha abituato Lotito potrebbero rendere l’incontro di oggi meramente interlocutorio (anche se mi auguro il contrario). Sinisa si stuferà di aspettare e prolungherà con i felsinei. La Lazio e Inzaghi si sposeranno di nuovo per mancanza di alternative valide per entrambi.

Ciò non toglie che per me Simone sia il miglior tecnico possibile in questo momento storico per la Lazio. In fondo in campo ci vanno i giocatori, anche se vedrei ancora meglio il tecnico salentino a fianco di Immobile rispetto a quello stampellone di Muriqi.

FOTO: Fantamaster.it

Marco Fabio Ceccatelli