Vacanze amare per Leonardo Bonucci messo fuori rosa dalla Juventus

La sorprendente decisione sarebbe stata comunicata al calciatore, presso la sua residenza estiva, direttamente da Cristiano Giuntoli e Giovanni Manna

Leonardo non si aspettava di certo un simile ben servito, ma come abbiamo avuto modo di constatare innumerevoli volte, il calcio non è riconoscente e certe decisioni sono sempre molto complicate e difficili da comunicare. Chiaramente, dalla Juventus ci si aspetterebbe un atteggiamento un tantino diverso da quello messo in atto con il proprio “Capitano”. Bonucci avrebbe ancora un anno di contratto e lunedì sarà presente alla Continassa per allenarsi a parte, ovviamente. Un calciatore del suo calibro non avrà difficoltà a trovare una nuova squadra e ci sono già diversi rumors che arrivano anche dalla Premier League. Il nuovo capitano sarà Danilo.

Fonte foto: lastampa.it

Luigi A. Cerbara