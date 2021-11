Uruguay, per il dopo Tabarez l’obiettivo è Gallardo

La panchina della Celeste è rimasta senza padrone dopo l’esonero dello storico commissario tecnico a seguito della brutta sconfitta rimediata in Bolivia

La Federcalcio dell’Uruguay cambia volto alla propria panchina; dopo 15 anni di fila Oscar Washington Tabarez non è più il commissario tecnico della Celeste. Paga il disastroso cammino per la qualificazione a Qatar 2022 che ora vede l’Uruguay al settimo posto con quattro sconfitte di fila, di cui l’ultima in Bolivia per 3-0. L’unico nome che circola per la sostituzione del Maestro è quello di Marcelo Gallardo, attuale allenatore del River Plate che ha mosso i primi passi della sua carriera da allenatore proprio in Uruguay, vincendo il titolo con il Nacional Montevideo nella stagione 2011/2012. Gallardo prenderà la sua decisione dopo il termine del campionato argentino, che tra l’altro potrebbe vincere a breve dato il grande vantaggio sulle inseguitrici. L’Uruguay dovrà certamente risollevarsi e centrare la qualificazione al Mondiale visto il grande potenziale della rosa a disposizione.

Fonte foto: calciomercato.com

Alessandro Fornetti