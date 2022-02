Urlo Senegal! Ecco la sua prima Coppa d’Africa

Koulibaly e compagni portano a casa un trofeo storico per la loro nazionale. Delusione cocente per l’Egitto che esce sconfitto ai calci di rigore

L’uomo della storia è stato Sadio Manè. Il numero dieci senegalese ha calciato il rigore decisivo che ieri sera ha consegnato la Coppa d’Africa nelle mani del Senegal, la prima nella storia della nazione. L’Egitto perde un’altra finale dopo quella del 2017 ma rimane comunque in cima all’albo d’oro con 7 trionfi. I tempi regolamentari più i supplementari si erano conclusi a reti inviolate, inevitabile deciderla ai calci di rigore. Un solo errore per i senegalesi, due per i faraoni. La sfida in casa Liverpool tra Manè e Salah la vince il primo. Grandi festeggiamenti per il c.t. Aliou Cissè, artefice di questo risultato storico, lui che era stato capitano in campo al mondiale del 2002 dove il Senegal impressionò il mondo in Corea e Giappone. Al terzo posto i padroni di casa del Camerun che superano, anche in questo caso, ai rigori la Burkina Faso dopo il 3-3 nei 120 minuti.

Glauco Dusso