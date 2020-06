Urlo Milan: Rebic & Calhanoglu stendono una brutta Roma. Analisi e pagelle

I rossoneri bagnano con un successo il ritorno a San Siro grazie ad una gara chiusa in crescendo. Per Fonseca sconfitta netta che deve far riflettere sulla gestione delle forze a disposizione.



Dopo aver ricominciato col piede giusto nella giornata del ritorno in campo dopo la pandemia, Milan e Roma cercano punti per l’Europa nella sfida delle 17:15 che apre la domenica della 28ª giornata. I ragazzi di Pioli vengono dalla convincente vittoria per 4-1 in casa del Lecce, contemporaneamente i giallorossi di Fonseca rimontavano in casa la Sampdoria (2-1) grazie alla doppietta di Dzeko. I rossoneri riconfermano la formazione del poker al Via Del Mare, recuperato Kjaer al centro della difesa. Nella Roma torna dal 1′ dopo quasi dieci mesi Zappacosta; guarito Kluivert: l’olandese fa parte del trittico di trequartisti assieme a Pellegrini e Mkhitaryan alle spalle di capitan Dzeko.



Formazioni ufficiali:

Milan (4-2-3-1) Donnarumma, Conti, Kjaer, Romagnoli, Hernandez; Kessie, Bennacer; Castillejo, Bonaventura, Calhanoglu; Rebic. Allenatore: Stefano Pioli.



Roma (4-2-3-1) – Mirante; Zappacosta, Mancini, Smalling, Spinazzola; Cristante, Veretout; Kluivert, Pellegrini, Mkhitaryan; Dzeko. Allenatore: Paulo Fonseca.





CALMA PIATTA, DZEKO & CALHA SBAGLIANO – Le squadre, con moduli speculari, giocano in 30 metri e sono molto preoccupate dal dispendio energetico dato il gran caldo del Meazza. Ne risente nei primi minuti lo spettacolo, dove non si ravvisano fiammate da ambo i lati. Ci prova di più la Roma, provando a sfruttare lo spazio lasciato a destra dalle propulsioni di Hernandez. Primo brivido al 20′, dove un cross di Kluivert dalla sinistra viene sporcato da Kessie sulla testa di Dzeko, che si mangia lo 0-1 a due passi da Donnarumma. Al 22′ ammonito Pellegrini (diffidato): salterà la gara col Lecce. Al 26′ si sveglia il Milan, ma il destro di Bonaventura è alto oltre Mirante, che al 30′ rischia un dribbling da infarto su Rebic. A 5′ dal duplice fischio Calhanoglu fa il “Dzeko” su un cross di Hernandez, masticando oltre la traversa una buona occasione di testa.





NOIA ATAVICA, IL MILAN CI PROVA – La ripresa parte con un tiro di Mkhitaryan murato da Kjaer. Doppio cambio per Pioli all’ottavo: fuori Castillejo e Bonaventura (mai in palla entrambi) e dentro Paquetà e Saelemaekers. Fonseca risponde 4′ dopo inserendo Carles Perez per Kluivert. La gara è tutt’altro che godibile: palla gol per il Milan al 20′, con Calhanoglu che duetta sulla sinistra e calcia sul primo palo trovando un attento Mirante. Replica Paquetà un istante dopo, ma il sostituto di Pau Lopez è ancora bravissimo. La Roma corre ai ripari togliendo Mkhitaryan e Dzeko (stanchissimo) per metter dentro Perotti e Kalinic a 20′ dal termine.

LA SBLOCCA REBIC, LA CHIUDE HAKAN – Azione travolgente del Milan a 15′ dal termine sulla sinistra: Mirante para l’impossibile, nel batti e ribatti i rossoneri prendono anche un palo, poi Rebic conclude il flipper mettendo dentro il punto dell’1-0. La Roma non reagisce e Fonseca prova a “defibrillarla” con un altro doppio avvicendamento: fuori un appannato Pellegrini e Cristante per Diawara e Pastore. I suoi però anziché rialzare la testa subiscono a 3′ dal termine il 2-0 che chiude il conto: Hernandez entra in area e viene ingenuamente sgambettato da Smalling. Giacomelli indica il dischetto e Calhanoglu non sbaglia, facendo scorrere in anticipo i titoli di coda sul match.



Il Milan “vendica” la sconfitta dell’Olimpico all’andata con una gara giocata senza correre mai rischi in difesa. Bravi i rossoneri nell’aumentare i giri negli ultimi 20′, quando la Roma ha iniziato a limitarsi alla sola gestione senza provare a pungere. Vittoria chiave in zona Europa, dove Pioli aggancia momentaneamente il Napoli. Per i giallorossi, invece, il quarto posto Champions è ora poco più di un miraggio.



Le pagelle dei rossoneri:

Donnarumma 6: Praticamente mai impegnato, bravo nelle uscite alte alla “Superman”.

Conti 6: Attento in fase di copertura, concede pochissime sbavature.

Kjaer 6,5: Fortuna di Pioli averlo recuperato dopo la botta a Lecce. Autorevole nella marcatura di Dzeko, mai in affanno.

Romagnoli 6,5: Annulla il bosniaco ed è sempre attentissimo nel mantenere le distanze dietro.

Hernandez 6,5: Parte timido, poi cresce ed è spina nel fianco quando riesce ad accentrarsi. Bravo nel prendersi il rigore che chiude il match.

Kessie 6: Non va troppo oltre l’ordinaria amministrazione, ma ha il merito di non mollare alla distanza. Entra nell’azione del gol dell’1-0.

Bennacer 6: Regia poco illuminata, seppur costante e tutto sommato precisa.

Castillejo 5,5: Svaria tanto da perdersi spesso in giro per la metà campo (dal 53′ Saelemaekers 6,5: mette subito pepe in campo “svegliando” anche i compagni).

Bonaventura 5,5: Sbaglia l’unica occasione che gli capita sul destro. Molle (dal 53′ Paquetà 6: partecipa alle azioni offensive prendendosi i giusti rischi).

Calhanoglu 6,5: Timidissimo al 39′ quando non punisce la mezza uscita di Mirante. Meglio al 67′ quando impegna Mirante sul primo palo. Chiude il match con un rigore perfetto.

Rebic 6,5: Doveva uscire, invece segna prima della sostituzione dopo un folle flipper in area. Per il resto della gara aveva prodotto praticamente nulla (dal 78′ Leao s.v.)



All. Pioli 6,5: I suoi hanno il merito di crederci di più nel secondo tempo. Lui li carica come può da fuori e azzecca il “timing” dei cambi.



Le pagelle dei giallorossi:



Mirante 6,5: Prosegue il rapporto magico con San Siro (con l’Inter all’andata fu mostruoso). Para il parabile, qualche brivido nel gioco con i piedi. Incolpevole sul gol di Rebic e sul rigore, che peraltro intuisce.



Zappacosta 5,5: Rientro in campo dall’inizio senza infamia e senza lode.



Mancini 5,5: Non eccelle in marcatura e non imposta mai con classe, costringendo spesso Veretout agli straordinari.



Smalling 5: Molto meno imperiale del giocatore apprezzato a inizio campionato. Oltremodo ingenuo sul rigore provocato su Hernandez.



Spinazzola 6: È il più attivo dei suoi nel primo tempo. Il gol subìto non nasce dal suo lato.



Cristante 5,5: Non accompagna quasi mai l’azione d’attacco e alla lunga smette di tamponare il Milan (dall’81’ Pastore s.v.)



Veretout 6: Una delle poche note liete: sbaglia pochissimo anche se è costretto ad agire sempre lontanissimo dalla metà campo avversaria.



Kluivert 5: Recuperato in extremis, è quantomai confusionario e non incide mai (dal 57′ Carles Perez 5: non fa nulla per giustificare il suo ingresso dalla panchina).



Pellegrini 5,5: Molto meno “magnifico” rispetto alla gara contro la Samp (dall’81’ Diawara s.v.)



Mkhitaryan 5,5: Veleggia bene a inizio gara, poi perde posizione e incisività (dal 70′ Perotti 5,5: manca la scintilla sul centro-sinistra, ma date le condizioni precarie è difficile chiedergli di più).



Dzeko 5: Manca il killer instinct al 20′, corre un po’ a vuoto e si stanca presto (dal 70′ Kalinic 5,5: ennesima entrata stile “Ghost” dalla panca).



Fonseca 5,5: la sua Roma è timida e quasi mai incisiva. Crea pochissimo e si scioglie al caldo nel finale di gara, quando i giallorossi sembravano poter portare a casa almeno il pari.



Le parole di Stefano Pioli: ”Chi entra dalla panchina è sempre disponibilissimo. Messi in difficoltà dall’orario ma abbiamo meritato la vittoria essendo più squadra e giocando con grande generosità. Contento del primo successo contro una grande”.



Fonti foto: Gazzetta.it | Ansa.it | SkySport | Calciotoday.it | Calciomercato.com



Alessandro Sticozzi