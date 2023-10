Union Berlino-Napoli, Simeone titolare. Fuori Bonucci

Tempo di lettura meno di un minuto

Alle 21 gli azzurri saranno ospiti in Germania per la terza giornata di Champions League. Scelto il sostituto di Osimhen

Il Napoli va a caccia del successo in Champions League dopo il KO casalingo contro il Real Madrid nella seconda giornata. C’è da rilevare l’infortunato Osimhen, al suo posto Rudi Garcia dovrebbe scegliere Simeone e non Raspadori. Poi regolarmente presenti in attacco anche Kvaratskhelia e Politano. Nell’Union Berlino, peraltro in crisi nerissima – viste le otto sconfitte consecutive – non ci sarà dal primo minuto Leonardo Bonucci. Presente invece l’altro ex della Serie A Robin Gosens. I tedeschi sono ancora a zero punti nel gruppo D dopo i KO contro Real Madrid e Braga.

Sandro Caramazza

Fonte foto: cm.com