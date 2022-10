Union Berlino, il primo posto non è un caso

La squadra della capitale tedesca ha 4 punti di vantaggio sul Bayern Monaco secondo

Negli ultimi 10 anni siamo stati abituati a vedere solo una squadra in testa alla Bundesliga, il Bayern Monaco. Quest’anno la musica è assai diversa, sì perché a comandare la classifica c’è una squadra che fino a 3 anni fa non era mai stata nella prima lega tedesca, l’Union Berlino.

Squadra nata nel quartiere Kopenik, a sud-est di Berlino, l’Union come detto viene promosso in Bundes alla fine della stagione 2018/19, battendo lo Stoccarda nello spareggio. Da quel momento inizia una scalata dove ogni anno i biancorossi hanno migliorato la loro classifica: da neopromossa hanno raggiunto l’undicesimo posto alla prima stagione, migliorando alla seconda con un posto in Conference League e infine raggiungendo il quinto posto a -1 dalla Champions League nel campionato scorso.

Ad oggi l’Union Berlino è primo con 23 punti in 10 partite, a +4 sul Bayern Monaco secondo. I meriti dell’Union, a mio avviso, vanno dati all’allenatore Urs Fischer che ha portato la squadra dalla 2.Bundesliga al primo posto nella massima serie in appena 4 anni e mezzo. Lo svizzero predilige un 3-5-2 molto compatto e pronto a far male in contropiede, come dimostra l’ultima vittoria contro il Borussia Dortmund (qui i gol della partita), dove l’Union ha avuto solo il 22% di possesso palla. Altre imprese di questo inizio di stagione sono la vittoria contro Lipsia e il pareggio contro il Bayern Monaco.

Urs Fischer

Oltre al gran lavoro di Fischer, va sicuramente citato l’inizio di stagione di Sheraldo Becker che, con 6 gol e 3 assist, è sia il miglior realizzatore che il miglior assist-man della squadra. A centrocampo possiamo trovare una vecchia conoscenza del calcio italiano, ossia Morten Thorsby, ex Samp. Il norvegese non era molto contento di dover lasciare Genova, ma in pochi mesi è passato da lottare per la salvezza in Serie A ad essere capolista in Bundesliga.

Da sottolineare il forte legame tra club e tifosi, i quali erano quasi impauriti all’approdo in Bundes, credendo che la loro squadra sarebbe potuta cambiare a contatto con un calcio più di sponsor e capitali. Nel 2014, quando era necessario ristrutturare lo stadio e non c’erano abbastanza fondi, alcuni tifosi si sono offerti di lavorare gratis mentre altri hanno donato il sangue per poi versare i soldi ottenuti nelle casse dell’Union.

Fonti foto: afp.com, Getty Images

Davide Farina