Under 21: l’Italia batte la Norvegia 2-0 grazie ai gol di Baldanzi e di Francesco Pio Esposito

Il talento dell’Empoli segna e fornisce anche l’assist all’attaccante dello Spezia, gli Azzurrini scavalcano gli scandinavi e salgono al secondo posto del girone

Neanche per l’Under 21 dell’Italia è stata una settimana facile. Nessuno scandalo legato alle scommesse, ma una rissa interna tra Ruggeri e Nasti, con quest’ultimo mandato via dal ritiro a causa di un pugno sul setto nasale rifilato all’esterno dell’Atalanta. Nonostante ciò, ieri pomeriggio a Bolzano è arrivata un’importante vittoria per gli Azzurrini contro la Norvegia: 2-0 il punteggio finale per la formazione del ct Nunziata. Sugli scudi Tommaso Baldanzi, autore del gol dell’1-0 e dell’assist per il raddoppio di Esposito, prima di uscire anzitempo dal campo per infortunio. Entrambi i giocatori hanno siglato la loro prima rete con l’Under 21. L’Italia grazie a questo successo scavalca proprio la Norvegia al secondo posto nel girone e sale a quota 7 punti, a -2 dall’Irlanda prima.

Luca Missori

(Fonte immagine: Eurosport.it)